高雄博田醫院黑衣人滋擾逮捕31人！帶頭保全主管遭聲押

高市博田國際醫院深夜遭黑衣人闖入滋事，檢察官聲押帶頭保全公司陳姓主管。圖為橋頭地院。（記者鮑建信攝）

2025/08/04 20:23

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市博田國際醫院爆發產權糾紛，深夜遭20餘名黑衣人闖入，警方逮捕帶頭的保全公司陳姓主管，依涉嫌違反組織犯罪條例等罪移送橋頭地檢署，承辦檢察官晚上偵訊後，聲請法院羈押禁見。

據了解，本月3日凌晨3時40分，有20餘名黑衣人（含陳姓主管），突然闖進左營區博田國際醫院後，涉嫌壓制3名現場保全人員，轄區警方接獲報案，快打警力火速抵達現場處置，疑為阮姓家族產權爭議糾紛。

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市警局長林炎田對此相當重視，立即指示刑警大隊與左營分局成立專案小組，擴大追查涉案人員身分後，向橋頭地檢署聲請拘票，並在昨天深夜，循線逮捕保全公司陳姓主管（44歲）等31人。

承辦檢察官晚上開庭偵訊後，以有串證之虞，聲請羈押陳嫌，其餘人交保或飭回，案由橋院審理中。

據悉，阮姓家族發生產權糾紛，已進入司法程序，但醫院前會計主任阮姓姊弟，深夜與自聘保全人員闖入，壓制保全人員，甚至造成醫院資訊室電腦等相關設備毀損，醫院阮姓負責人已向警方提起強制、毀損及闖入民宅等罪嫌。

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