為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄博田醫院黑衣人滋擾逮捕31人！帶頭保全主管遭聲押

    高市博田國際醫院深夜遭黑衣人闖入滋事，檢察官聲押帶頭保全公司陳姓主管。圖為橋頭地院。（記者鮑建信攝）

    高市博田國際醫院深夜遭黑衣人闖入滋事，檢察官聲押帶頭保全公司陳姓主管。圖為橋頭地院。（記者鮑建信攝）

    2025/08/04 20:23

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市博田國際醫院爆發產權糾紛，深夜遭20餘名黑衣人闖入，警方逮捕帶頭的保全公司陳姓主管，依涉嫌違反組織犯罪條例等罪移送橋頭地檢署，承辦檢察官晚上偵訊後，聲請法院羈押禁見。

    據了解，本月3日凌晨3時40分，有20餘名黑衣人（含陳姓主管），突然闖進左營區博田國際醫院後，涉嫌壓制3名現場保全人員，轄區警方接獲報案，快打警力火速抵達現場處置，疑為阮姓家族產權爭議糾紛。

    市警局長林炎田對此相當重視，立即指示刑警大隊與左營分局成立專案小組，擴大追查涉案人員身分後，向橋頭地檢署聲請拘票，並在昨天深夜，循線逮捕保全公司陳姓主管（44歲）等31人。

    承辦檢察官晚上開庭偵訊後，以有串證之虞，聲請羈押陳嫌，其餘人交保或飭回，案由橋院審理中。

    據悉，阮姓家族發生產權糾紛，已進入司法程序，但醫院前會計主任阮姓姊弟，深夜與自聘保全人員闖入，壓制保全人員，甚至造成醫院資訊室電腦等相關設備毀損，醫院阮姓負責人已向警方提起強制、毀損及闖入民宅等罪嫌。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播