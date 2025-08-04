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    26刀砍死彰化「芭樂公主」判無期 冷血兇嫌二審縮了求輕判

    彰化賴姓男子前年底不滿鄭姓女友提出分手，夥同張姓助手在芭樂園持西瓜刀狂砍鄭女26刀致死，一審判無期徒刑，台中高分院二審今開庭，賴男認為一審量刑過重，希望能獲輕判。（記者陳建志攝）

    彰化賴姓男子前年底不滿鄭姓女友提出分手，夥同張姓助手在芭樂園持西瓜刀狂砍鄭女26刀致死，一審判無期徒刑，台中高分院二審今開庭，賴男認為一審量刑過重，希望能獲輕判。（記者陳建志攝）

    2025/08/04 19:10

    〔記者陳建志／台中報導〕彰化賴姓男子（53歲）與鄭姓女友經營芭樂集貨場，前年底因不滿鄭女提出分手，竟夥同張姓助手（27歲）將她綑綁後，持西瓜刀狂砍26刀造成鄭女失血過多死亡，經彰化地院國民法官法庭審理，認為賴男手段兇殘，判決無期徒刑，賴男上訴台中高分院今天開庭，雖坦承犯行，但認為一審量刑過重，希望能獲輕判。

    彰化地院判決指出，賴姓男子和鄭女原為情侶關係，因長期情緒失控、施暴成性，甚至將酬勞拿去賭博，沒錢就向鄭女索討，遭拒就動手。鄭女忍無可忍提出分手，賴男懷恨在心，2023年12月7日上午拿著事先準備的西瓜刀，和張姓助手在彰化溪州的芭樂園埋伏。

    兩人見鄭女現身上前行凶，張男先用膠帶綁住鄭女雙腳，賴男則持西瓜刀、水果刀猛砍其軀幹、雙臂及右腿，造成鄭女身中26刀，因大量失血送醫不治。彰化地院國民法官法庭審理，今年5月依共同殺人罪判決賴男無期徒刑、褫奪公權終身，共犯張男則是判處3年6月徒刑，賴男不服上訴二審。

    台中高分院今天開準備程序庭，賴男坦承犯案，但認為一審量刑過重，希望能從輕發落，賴男辯護人並說，一審國民法官在判決書的附記事項有記載，殺人是死刑、無期徒刑及最重15年有期徒刑，因為礙於法律規定的量刑，僅能量處無期徒刑，顯然一審國民法官也認為此案有違罪刑相當，希望二審能適用刑法49條減輕其刑。

    不過代表死者家屬的告訴代理人則說，一審國民法官開庭時，賴男曾希望量處死刑，如今卻主張量刑過重，可見辯詞前後有異，家屬則是希望能判賴男死刑，不應該減刑。

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