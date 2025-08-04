豐原超商凶殺案共犯？他與兇手同車到場 警將傳喚釐清

從黃嫌駕駛的黑轎下來的康男是否為共犯，警方表示，將傳喚康男到案釐清。（民眾提供）

2025/08/04 19:00

〔記者歐素美／台中報導〕人氣啦啦隊員河智媛的經紀公司「MUGEN無限夢想股份有限公司」總經理詹智能，今天上午在台中市豐原區南陽路全家超商被刺傷身亡，嫌犯黃男駕駛黑色CAMRY到場，車上另一名男子也下車，經警方確認為53歲康姓男子，至於兩人是否為共犯關係，黃嫌是否是跟隨死者駕駛的保時捷凱燕休旅車到現場等，都還有待進一步調查釐清。

今天上午10點25分左右，黃嫌駕駛黑色CAMRY到場停在超商旁邊，隨即從駕駛座下車，另一名男子隨後也下車，但2人並未走進超商，黃嫌帶著名牌包包，裡面藏著西瓜刀，在詹男停在超商前的保時捷車周圍走來走去，見詹男走出超商，隨即上前扭打，2人從超商外打到超商內，約1分鐘左右，黃嫌即從超商走出，並一邊將刀子放進包包，隨即駕車離去，另一名男子則慢悠悠的走到附近，並未上車，分頭走開。

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豐原警分局表示，與黃嫌同車到超商的的男子為康姓男子（53歲），兩人是否為共犯，將傳康男到案釐清；另黃嫌是否與詹男相識，尾隨詹男座車到超商，目前也有待釐清。

黃嫌向警方供稱，不滿詹男性騷擾其女友，才下手；警方表示，這部分也將傳喚黃嫌女友到場，以釐清事實。

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