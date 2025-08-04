男大生無套嘿咻國中女友「搞出人命」 法官這原因判4年緩刑

台北地方法院法官考量被告詹男已與女方父親達成和解，判緩刑4年，緩刑期間付保護管束，全案仍可上訴。（記者劉詠韻攝）

2025/08/04 17:59

〔記者劉詠韻／台北報導〕詹姓男大學生在網上認識國中三年級女生，並多次誘導對方拍攝性影像，甚至未戴保險套即於國小的男廁內與其發生性關係。台北地方法院審理，依引誘使少年自行拍攝性影像罪、對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，處有期徒刑1年7月，應執行有期徒刑2年；另法官考量詹男已與女方父親達成和解，因此判緩刑4年。全案仍可上訴。

判決指出，詹男於2023年6月14日起透過通訊軟體Messenger及Instagram，結識當時仍就讀國中三年級的A女後密集交談，期間多次傳訊「沒看過好奇心使我作祟」、「那我要看你洗澡」、「好想找你電愛但感覺會被你拒絕」、「特別累還摸摸也沒跟我講」、「那請問你有拍沒」等語情勒對方拍攝性影像。

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同年10月間某日傍晚，詹男趁著A女畢業旅行前來台北之際，邀約A女於西門町見面，隨後再將她帶往附近國小的男公廁內，未戴保險套即與A女發生性關係。直至11月底，A女在家人的陪同下就醫檢查時，驚見已懷有胚胎，全案因此曝光。

台北地院審理，認為詹男身為成年男子，明知A女未滿18歲，尚就讀國中三年級，卻為滿足一己私慾，引誘對方拍攝性影像，以手機拍攝其胸部、性器及自慰過程等身體隱私部位供其觀覽，已嚴重影響A女身心健康，並與對方發生性行為，所為甚屬不該。

法官審酌，詹男仍就讀大學，兼職從事外送員、月收入約1萬6千元等情狀，並考量A女父親亦指詹男年紀尚輕，若已知悔改願意給予緩刑機會，因此依引誘使少年自行拍攝性影像罪、對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，分別處有期徒刑1年7月，應執行有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束。全案仍可上訴。

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