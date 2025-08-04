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    河智媛老闆詹智能在超商被刺殺 昔傳啦啦隊爆乳照性騷判賠100萬

    詹智能傳啦啦隊女隊員爆乳照片，以及訊息「我也想吃豆花」，台中地方法院認定是性騷擾。（記者張瑞楨翻攝）

    詹智能傳啦啦隊女隊員爆乳照片，以及訊息「我也想吃豆花」，台中地方法院認定是性騷擾。（記者張瑞楨翻攝）

    2025/08/04 18:26

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市豐原區一家超商今天發生殺人命案，被黃姓男子持西瓜刀刺殺的死者，是簽下韓國職棒啦啦隊女神河智媛與禹洙漢經紀契約、「MUGEN無限夢想公司」的總經理兼實際負責人詹智能。詹智能去年被女職員控告性騷擾，包括熊抱伸鹹豬手摸身體，甚至傳啦啦隊女隊員爆乳照片與訊息「我也想吃豆花」。台中地方法院法官質疑詹智能，「病態不健康將女性身體物化」，判決詹與「MUGEN無限夢想」應連帶賠償100萬元。

    不過，這起去年5月底判決的損害賠償案，上訴二審時，雙方和解落幕。

    判決書指出，女職員指控詹智對她性騷擾，公司卻沒有制止，無積極防治性騷擾措施，依性騷擾防治法與性別工作平等法，無限夢想公司與詹男連帶賠償慰撫金共100萬元。

    女職員主要指控，是2021年至2022年間，詹男趁機抱摟，將手伸進女職員衣服內撫摸背部，或撫摸女職員臀部、摟腰部與拉手，凌晨傳簡訊「突然就很想你，想找你說說話啦」，或傳「寶貝，我也想吃豆花」訊息後，旋即傳送女性吃豆花照片，但鏡頭卻著重在拍攝女性胸部（啦啦隊女隊員），露出乳溝的影片給她等。

    詹男答辯說，部分指控是女職員片面指述，傳簡訊是基於父愛，至於傳吃豆花照片，詹男強調是開玩笑。

    法官則認為，詹男凌晨2時許，傳簡訊給女方，且訊息充滿曖昧及騷擾意味，可認定是性騷擾，至於詹男傳「寶貝，我也想吃豆花」與女性胸部露乳溝影片，詹男辯稱影片女子，是無限夢想公司培訓的啦啦隊成員，公司員工皆已習慣類似畫面，法官認為縱係屬實，病態不健康將女性身體物化，這種單一的公司價值觀，不能作為性騷擾的正當理由，判決無限夢想公司與詹男應連帶賠償女職員100萬元。

    監視器拍攝到詹智能彎腰，抱女職員的騷擾畫面。（記者張瑞楨翻攝）

    監視器拍攝到詹智能彎腰，抱女職員的騷擾畫面。（記者張瑞楨翻攝）

    無限夢想股份有限公司總經理詹智能，今天於台中市豐原區的超商被刺死。（記者歐素美攝）

    無限夢想股份有限公司總經理詹智能，今天於台中市豐原區的超商被刺死。（記者歐素美攝）

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