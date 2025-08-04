屏東竹田前鄉長傅民雄涉貪重判20年 檢將建請科技監控防逃

傅民雄涉貪一審被重判20年，屏檢將建請法院採取科技監控等防逃措施。（資料照）

2025/08/04 17:12

〔記者李立法／屏東報導〕竹田鄉前任鄉長傅民雄涉貪被屏東地院重判20年徒刑，並限制出境、出海，鑑於屏東縣已陸續發生多起地方首長及民代涉案被法院判刑確定後潛逃情事，引發輿論對司法防逃機制鬆散的批評，屏東地檢署將在傅案上訴二審後，建請法院採取科技監控等相關防逃措施，確保當事人能完成各級法院審理程序。

屏東縣議員郭再添今年5月間因所涉非法從事兩岸地下匯兌案被判刑4年確定後逃匿無蹤，在此之前，前車城鄉長林錫章、前縣議員潘淑眞也分別因貪污及賄選案被判刑14半、2年半確定後潛逃，3人迄今仍逍遙法外，無法緝獲。

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傅民雄因鄉長任內涉嫌收受工程回扣被屏東地院依貪污罪重判20年徒刑，罰金200萬元，合議庭並裁定自7月31日起，限制出境、出海8個月，因無須定時向司法機關報到交代行蹤，能否確保當事人在全案定讞前，走完法定審理程序，引發外界關注。

屏東地檢署表示，傅案一審判決刑度甚高，在全案確定前存在潛逃風險，將在上訴二審後，建議法院採取科技監控等相關防逃措施，讓司法機關能掌握重刑被告行蹤，順利完成法定審理程序。

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