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    不滿工廠護前妻 7旬翁涉縱火燒光工廠被起訴

    嘉義地檢署。（資料照）

    嘉義地檢署。（資料照）

    2025/08/04 17:07

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣1名75歲蔡姓男子被控今年4月間，為向前妻要錢到前妻上班的工廠找人，不滿廠方保護員工，憤而縱火，遭警方逮捕後否認犯行，警詢後依公共危險罪嫌將蔡男移送嘉義地檢署偵辦，檢方依據手臂灼傷、監視錄影畫面等證據，依放火燒毀建物罪嫌將蔡男起訴。

    嘉義縣水上鄉成立70餘年的南陽化學工業股份有限公司，今年4月17日凌晨第2廠區大型鐵皮倉庫遭人縱火，熊熊火焰燒光600坪廠房，財損逾5千萬元。火災發生後約1小時，警方訪查民眾得知，起火前有可疑男子騎機車徘徊，經監視錄影器與現場遺留跡證、民眾敘述，鎖定蔡男涉有重嫌，將他逮捕。

    警方調查，蔡男與前妻離婚10餘年，前妻曾聲請保護令，然而蔡男仍多次找在工廠上班的前妻，騷擾前妻，令廠方困擾；今年4月14日蔡男再度進入工廠找前妻，公司負責人對蔡男提告，5月下旬，嘉義地院依無故侵入建築物罪，一審判處蔡男2月有期徒刑，可易科罰金。

    蔡男警詢時否認犯行，警方依蔡男雙手有被火灼傷痕跡，加上監視器拍到蔡男到加油站買汽油畫面，蔡男被告後3天，工廠就被縱火燒毀等種種跡證，將蔡男移送嘉檢偵辦；檢方訊問時，蔡男辯稱機車曾借給1名綽號「鱷魚」男子，然而警方查無此人，檢方依放火燒毀建物罪嫌將他起訴。

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