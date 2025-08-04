暴雨超車奪命！彰化二林轎車失控撞石墩 駕駛拋飛慘死

彰化二林二溪路3日發生嚴重車禍，造成1死1傷慘劇。（圖由民眾提供）

2025/08/04 16:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮昨（3日）午後發生1起嚴重死亡車禍。30歲蕭姓男子駕駛黑色轎車載著梁姓友人，行經二溪路1段時，疑因連續超車失控，撞上路旁石墩，蕭男當場被拋飛車外，頭部重創，送醫搶救後傷重不治，梁男則顱內出血，目前住院治療中。警方初步研判，駕駛可能因「連續超車不當」所致，詳細原因仍待調查。

警方初步調查，該起意外發生3日下午2時25分許，當時下著大雨，蕭男駕駛的黑色Lexus轎車沿二溪路1段北往南行駛時，突然加速欲超越前方小轎車及公車，不料在超越公車後車輛失控打滑，高速撞上路旁石墩。撞擊力道之大，導致車頭與車身嚴重變形、車輪脫落，現場一片狼藉。

請繼續往下閱讀...

警消獲報後立即前往現場，發現蕭男已被拋飛至路旁草皮，全身多處重創，現場失去呼吸心跳，副駕梁男則受困車內，頭部與左手擦傷，所幸意識清醒。2人隨即由救護車送往二林基督教醫院急救，蕭男於下午3時04分傷重不治。

芳苑分局指出，經調閱對向車輛行車紀錄器，初步排除酒駕可能，研判事故主因為「連續超車不當（超速）」及雨天視線不佳有關。全案已報請檢察官相驗，確切肇事原因仍待進一步調查。

蕭男駕駛車輛連續超車後，不慎撞上一旁石墩，車輛被撞到解體，蕭男當場失去生命心跳，搶救後不治。（圖由民眾提供）

路旁監視器拍到蕭男駕駛黑車，準備超越前方轎車跟公車。（圖由民眾提供）

路旁石墩也被撞毀。（圖由民眾提供）

警方初步研判，車禍恐與連續超車不當（超速）」及雨天視線不佳有關。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法