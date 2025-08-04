海港綠能轉型 海巡署推動廉潔治理與公益揭弊

海巡署舉辦「海港齊航，綠廉永續-2025綠能企業誠信研討會」。（記者姚岳宏翻攝）

2025/08/04 16:32

〔記者姚岳宏／台北報導〕為因應全球淨零轉型與永續發展趨勢，海洋委員會海巡署與交通部航港局、台灣港務公司合作，今日舉辦「海港齊航，綠廉永續-2025綠能企業誠信研討會」，集結產官學界專家，聚焦廉潔治理、企業誠信、職安實務與公益揭弊者保護等重要議題，期能促進跨領域交流，建構透明、公正且具韌性的海港營運環境。

海巡署指出，我國作為亞太地區重要樞紐，海運與綠能產業不僅是經濟發展的命脈，更關係到人民福祉與國際競爭力，因此，本次研討會討論議題多元廣泛，涵蓋廉政署「公益揭弊者保護法制度推廣」、台船環海風電工程公司「標竿企業經驗分享」、勞動部職業安全衛生署「守護風場—職安通報與風險防災實務」，藉由邀請台灣透明組織、台北市船務代理商業同業公會、與機關有業務往來之離岸風電、太陽光電等綠能業者參加，期盼凝聚產官學界對於誠信經營、法令遵循及職業安全的共識。

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海巡署副署長許靜芝致詞表示，海巡署肩負維護海域治安、查緝不法行為與守護邊境安全的重責大任，更在這個轉型時代中，積極投入海港廉能治理及風險防治工作，期待透過本次研討會，進一步深化各界對於內部控制、風險防災與職業安全的重視，讓廉政效益得以向下扎根，成為驅動我國港埠及綠能產業創新發展與永續韌性的核心動能。

海巡署舉辦「海港齊航，綠廉永續-2025綠能企業誠信研討會」。（記者姚岳宏翻攝）

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