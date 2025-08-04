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    高雄博田醫院經營權之爭遭突襲 受傷保全還原暴力過程

    受傷楊姓保全還原凌晨遭壓制及受傷過程，直呼「被嚇到！」（記者許麗娟攝）

    受傷楊姓保全還原凌晨遭壓制及受傷過程，直呼「被嚇到！」（記者許麗娟攝）

    2025/08/04 16:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市左營區博田國際醫院昨日凌晨3點多，遭前會計主任阮女與前安全部主任陳男等20多人闖入，突襲式欲掌握醫院經營權，過程中造成1名醫院54歲的楊姓保全手臂與頸腰多處拉挫傷，楊姓保全今（4）日躺在病床上受訪，並透露當時見對方人馬相當多「被嚇到！」

    楊姓保全還原當時情況，他說，當時因為是深夜，醫院共有4名保全值班，他當時人在側門1樓，先是有4名佯裝喝酒的男子來，說車輛放在醫院地下2樓，他確認後，聯繫中控室打開車道鐵門，隨即就被對方拉手壓制，無線電和密錄器都被拿走往地上砸，並把他推到醫院外，喊說「他們是這家的經營者，醫院已換人經營，說有經發局的公告，稱8月1日起已有公告下來。」陸續就有更多人衝進醫院內，「有被嚇到！很慌張！」

    楊姓保全說，當時他的手被拉傷，有喊話「我的手受傷了」，但還是被硬拉並被趕到外面，一出去就急著拿回手機想打電話報警，隨即得知這群人分批從醫院1樓和車庫分批進來，不僅中控室人員被壓制，4樓的資料庫設備也被毀損。

    副院長蕭家傑下午代表醫院慰問受傷的楊姓保全，他說，扭挫傷約2週的恢復期，至於傷者身心受創部分，後續也會轉到相關門診，醫院會陪伴他做後續的治療與恢復。

    博田醫院副院長蕭家傑（右）代表院方慰問受傷的楊姓保全。（記者許麗娟攝）

    博田醫院副院長蕭家傑（右）代表院方慰問受傷的楊姓保全。（記者許麗娟攝）

    多名黑衣人衝入醫院內。（民眾提供）

    多名黑衣人衝入醫院內。（民眾提供）

    警方快打到場。（民眾提供）

    警方快打到場。（民眾提供）

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