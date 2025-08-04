幫喬債致人昏迷險沒命 嫌犯開庭認「有踹頭」無殺人犯意

台中楊姓男子幫人喬債，卻猛踹對方頭部釀成顱內出血重度昏迷，被依殺人未遂罪起訴；今天開庭楊男坦承踹人，但否認有殺人犯意。（記者陳建志攝）

2025/08/04 16:28

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名余姓男子（32歲）和洪姓男子有債務糾紛，今年5月洪男邀楊姓友人（22歲）和藍姓少年（17歲），約余男前往太平一家摩鐵喬債，楊男因覺得裡面味道不好想轉移陣地，余男假意配合，卻乘隙落跑，被楊男追回後，壓制在地朝頭部猛踹10多下，造成余男顱內出血重度昏迷送醫，檢方上月依殺人未遂起訴，台中地院今開庭，楊男坦承踹頭，但強調當天已酒醉才會情緒失控，沒有要致他於死的意圖。

中檢起訴指出，綽號「判官」的洪男跟余男（32歲）有債務糾紛，今年5月10日清晨6點多，相約在太平一家汽車旅館喬債，洪男先走進余男的房間，楊男和藍姓少年隨後持2把西瓜刀進入，沒多久洪男先離開，留下3人在汽車旅館。

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楊男和余男隨後在協商債務過程中發生口角，楊男不爽、徒手毆打余男頭部，余男答應請朋友送錢過來，不過楊男表示不喜歡房間的氣味、想要換地方，余男假意配合，卻在走下汽車旅館的停車地點時拔腿狂奔，楊男和藍姓少年見狀追趕，將他押回房間前壓制在地。

楊男立刻出腳，連續猛力踹踢倒臥地上的余男頭部10多下，造成他頭部大力撞擊堅硬地面，出現頭部外傷合併顱內出血，汽車旅館員工發現上前制止，2人逃離現場。余男經送醫急救，顱內出血重度昏迷（昏迷指數3分）併呼吸衰竭等傷害，一度命危，上月檢方依殺人未遂起訴。

台中地院今開庭，當庭勘驗楊男在汽車旅館猛踹余男的監視器畫面，楊男坦承有猛踹余男頭部，但強調當天喝酒到清晨4、5點，已經醉了，才會情緒失控猛踹余男頭部，但沒有要致他於死的意圖，否認有殺人的主觀犯意，當庭聲請和余男進行調解，並傳藍姓少年到庭作證當天自己確實喝醉了。

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