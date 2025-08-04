桃園竹圍漁港2溺斃高中生今相驗 同行獲救友人淚喊：我們就像家人一樣

檢方詢問2名獲救的高中生事發經過，2人上岸時雙腳都被礁石割傷。（記者鄭淑婷攝）

2025/08/04 15:50

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市竹圍漁港2日發生溺水意外，4名高中生遭海浪捲走，2人自行游上岸，另2人被風浪帶到外海，消防與海巡人員展開陸海空搜救，直到3日陸續尋獲林姓、鄭姓少年遺體，警方今（4）日報請桃園地檢署檢察官、法醫相驗，檢方也詢問2名幸運逃過一劫的林姓、潘姓學生事發經過；潘姓學生說，與罹難的2人從小就認識，就像是家人一樣的關係，發生意外很難過。

意外發生於2日傍晚，當時4男1女共五名年僅16歲的高中生，相約竹圍漁港南堤海邊遊玩，其中4名男高中生下水，突然一個大浪將4人捲走，林姓、潘姓學生被海流帶到礁石區，有移工目擊2人身影想救人未果，所幸2名學生自行游上岸脫困，但雙腳都被礁石劃傷，另2人林姓、鄭姓高中生則被捲到外海失蹤，消防與海巡獲報展開大規模搜救，3日晚上7點03分先尋獲林姓高中生遺體，同日深夜11點26分尋獲鄭姓高中生遺體。

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據悉，死亡的2名高中生就讀不同校，林姓死者為家計休學打工，另名鄭姓死者也是半工半讀，檢警相驗時，除了2名死者的家屬，也詢問逃過一劫的林姓、潘姓高中生事發經過。

潘姓學生說，大家都是從小就認識的好朋友，長大後雖然就讀不同學校，大家的感情還是很好，平常大家都要打工，林姓死者還因此休學，大家很早就約好2日到竹圍漁港海邊遊玩，當時5人一起去，4人下水，浪打來的瞬間意外就發生，他跟另一人被沖到消波塊，自行上岸獲救，另2人被捲走，「發生這種事情很難過，大家從小就認識，就像是家人一樣的關係」。

桃園地檢署檢察官、法醫4日相驗2名溺水高中生遺體。（記者鄭淑婷攝）

桃園地檢署檢察官、法醫4日相驗2名溺水高中生遺體。（記者鄭淑婷攝）

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