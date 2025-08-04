要女童站開雙腳改作業！狼師偷拍裙底還在教室裝針孔 移審續押

台南一所小學的謝姓男導師涉偷拍女學生裙底、還在教室裝針孔，被檢方起訴及法院續押，謝男聲請撤銷羈押，被台南地院駁回。（資料照）

2025/08/04 15:41

〔記者王俊忠／台南報導〕傳道受業解惑的老師，竟成為偷拍「攝狼」！

台南市1所小學的謝姓男班導師找女學生當小老師，會要求「小老師」站著改同學作業，謝被控用手機偷拍小老師裙底，一回忘記關閃光燈而露餡。案發後謝師被法院收押；檢方還查出他在教室安裝針孔攝影機偷拍學生隱私部位，依法起訴，他也被教育局停聘。案子移審法院後續押，近日謝男聲請撤押，被法官駁回。

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案發小學的家長於今年3月間報案稱，起初以為年輕的謝姓導師教學用心，會委請成績較好的女學生當「小老師」，到教師辦公室幫忙改同學作業，並用送飲料當獎勵。不料，謝師竟要女學生站著改作業、還說雙腳要打開些，不然會影響脊椎、腿會酸。

家長控訴，其女兒發現她與同學在改作業時，謝師竟趁機拿手機偷拍同學裙底，因閃光燈沒關被孩子發現，女兒起初不敢對家人說，直到看見謝師繼續偷拍其他同學，才勇敢說出來。家長與另名家長聯繫後，判斷可能還有其他受害學生而報警。

警方於3月中旬將謝師移送台南地檢署，檢方以有反覆犯罪之虞聲押，法官裁准收押；教育局也對謝師停聘。7月中旬，檢方依兒童及少年性剝削防制條例起訴謝嫌。案子移交台南地院審理，法官認謝男涉犯重罪，且還有被害人待釐清，裁定續押3個月。

謝男聲請撤押表示，他已承認犯罪事實、釐清有3名被偷拍的受害人，在監所反省決定面對過錯，配合司法調查，他沒有國外護照，親友也都在台灣，沒有資力逃亡國外，也沒有逃亡意圖；所有物證已被扣押，希望停押。

但台南地院認為謝涉犯偷拍兒少性影像重罪，刑度很高，謝有逃亡之虞，且他在偵查之初未全盤托出，有脫免罪責意圖，犯罪情節重大，仍有羈押的原因與必要，駁回謝男聲請。

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