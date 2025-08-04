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    首頁　>　社會

    北市學童個資外洩遭賣給補習班 北市刑大成立專案小組追查

    台北市長蔣萬安（中）與兒子蔣得立（左）。（資料照，記者陳逸寬攝）

    台北市長蔣萬安（中）與兒子蔣得立（左）。（資料照，記者陳逸寬攝）

    2025/08/04 15:26

    〔記者王冠仁／台北報導〕今天有媒體報導，台北市許多國中、國小學童的個資，疑遭一名邱姓男子販賣給補教業者，這些個資中甚至包含台北市長蔣萬安的長子。對此，台北市刑警大隊表示，目前已經組成專案小組，正全力追查，同時也會釐清個資外洩的管道。

    媒體報導指出，台北市許多國中小學的學童個資，疑似遭一名邱姓男子販賣給補教業者牟利，這些個資包含學童的姓名、地址、住家電話，甚至還有家長的聯絡電話等。

    北市一名家長說，他的小孩在北市某校就讀，他最近忽然接到一通補教業者的電話，對方自稱是某校的畢業學長，要向他推銷補教課程。他在與對方交談時就察覺不對勁，質問對方如何取得他的電話，對方卻對此避而不談，懷疑小孩的個資已經遭外洩給補教業者。

    據悉，這名被控涉案的邱姓男子，過去曾有盜賣學生個資事件。邱曾在補習班任職，他被控以學校年級為單位，用寄送廣告傳單給補習班及私立國中，販賣資料，價格在2500元到4000元不等，若一次購買整個縣市的資料，價格至少20萬元起跳。邱曾被警方逮到，在2016年被士林地檢署起訴，事後也遭法院判刑。

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