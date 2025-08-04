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    台8線中橫公路邊坡修復 工人遭落石砸死

    台八線157.9公里處，亦即中橫公路豁然亭路段今天發生一起落石砸死施工工人的意外。（民眾提供）

    台八線157.9公里處，亦即中橫公路豁然亭路段今天發生一起落石砸死施工工人的意外。（民眾提供）

    2025/08/04 15:14

    〔記者王錦義／花蓮報導〕台八線157.9公里處，即中橫公路豁然亭路段，今天發生一起落石砸死施工工人的意外。68歲白姓工人參與中橫公路邊坡修復工程，負責交通管制工作，約近中午時收工準備前往休息處時，遭邊坡落下的石塊擊中頭部，警消到場發現已經沒有生命跡象，意外原因由警方進一步調查當中。

    中橫公路因為去年0403地震及颱風受損，正在進行邊坡修復工作，關原至天祥間施工實施交通管制，其中157.7k（豁然亭路段）為機動管制交通站。初步了解，今天上午11點左右，白姓工人在台八線157.7公里處施工處，實施交通管制，於中午徒步欲至台八線157.9公里休息時，遭左側邊坡掉落石塊砸中，導致白男頭部嚴重受傷，現場已無生命跡象，警方獲報後立即到場處理。

    由於去年0403地震加上後續颱風侵襲，中橫公路東段關原至天祥正在進行修復工程，台8線八月份施工管制點有141.6K（新白楊）施工路段、147.0K（華祿溪）施工路段、157.7K（豁然亭）施工路段，視施工情況需要才機動管制交通，不分平假日。台8線117.4K（關原）施工路段，採06:30~08:00放行、10:00放行1次、12:00~13:00放行、15:00放行1次、16:00~18:30放行。

    中橫公路豁然亭路段今天發生一起落石砸死施工工人的意外。（民眾提供）

    中橫公路豁然亭路段今天發生一起落石砸死施工工人的意外。（民眾提供）

    中橫公路豁然亭路段今天發生一起落石砸死施工工人的意外。（民眾提供）

    中橫公路豁然亭路段今天發生一起落石砸死施工工人的意外。（民眾提供）

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