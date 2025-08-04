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    慣竊開贓車拒檢撞壞2警車 警開1槍射中輪胎18小時後成功逮人

    楊姓慣竊開贓車拒檢撞壞2警車，警開1槍射中輪胎18小時後成功逮人。（記者李容萍翻攝）

    楊姓慣竊開贓車拒檢撞壞2警車，警開1槍射中輪胎18小時後成功逮人。（記者李容萍翻攝）

    2025/08/04 14:44

    〔記者李容萍／桃園報導〕47歲楊姓慣竊日前在桃園市大溪區埔頂路行竊一輛轎車車牌，被警方鎖定追捕，昨（3）日深夜警方在埔頂路一段發現楊嫌駕駛贓車進行攔查，楊嫌加速逃逸至仁德街、仁德八街口，被警方攔截仍拒不受檢，竟猛力衝撞2輛警車逃逸，員警危急下依法開1槍擊破車輪，楊嫌棄車逃到巷內，時隔18小時被警方圍逮到案，訊後依竊盜、妨害公務及公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

    大溪警分局7月31日接獲家住大溪區埔頂路一名車主報案，指其轎車車牌失竊，警方受理調閱監視器，發現車牌被另一輛白色轎車懸掛使用，警方成立專案小組調閱監視器追蹤，鎖定楊嫌所為。

    警方至昨日凌晨4點於埔頂路執勤巡邏發現，楊嫌駕駛該車牌轎車在埔頂路一段出現，隨即展開攔截圍捕，楊嫌假意停車再加速逃逸，警方一路圍捕至大溪區仁德街、仁德八街口攔截，楊男拒檢，竟猛力連續衝撞2輛警用巡邏車，員警危急下依法開槍擊破輪胎，楊嫌仍開車逃逸後棄車逃入巷內。

    警方循線圍捕至昨日深夜10點許，得知楊嫌出現在八德區建德路欲搭乘友人車輛逃逸，隨即上前將楊嫌逮捕，並在其轎車內查獲先前竊取的車牌、電纜線等犯罪物品。

    警訊後，警方今日將楊嫌依竊盜、妨害公務及公共危險罪嫌，移送桃園地檢署偵辦，警方懷疑楊嫌涉及其他案件，建請檢察官聲請羈押調查，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法，法網恢恢終將付出代價。

    楊姓慣竊開贓車拒檢撞壞2警車，警開1槍射中輪胎18小時後成功逮人。（記者李容萍翻攝）

    楊姓慣竊開贓車拒檢撞壞2警車，警開1槍射中輪胎18小時後成功逮人。（記者李容萍翻攝）

    楊姓慣竊被逮，警方在其車內查獲先前竊取的車牌、電纜線等犯罪物品。（記者李容萍翻攝）

    楊姓慣竊被逮，警方在其車內查獲先前竊取的車牌、電纜線等犯罪物品。（記者李容萍翻攝）

    楊姓慣竊開贓車拒檢撞壞2警車，警開1槍射中輪胎18小時後成功逮人。（記者李容萍翻攝）

    楊姓慣竊開贓車拒檢撞壞2警車，警開1槍射中輪胎18小時後成功逮人。（記者李容萍翻攝）

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