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    母6億遺產6人分！女兒主張僅得3600萬怒告 法院打臉理由曝

    判決指出，呂女母親於2021年5月過世，留下6名子女，遺產總價值達新台幣6億2753萬餘元。（資料照）

    判決指出，呂女母親於2021年5月過世，留下6名子女，遺產總價值達新台幣6億2753萬餘元。（資料照）

    2025/08/04 14:44

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市一名呂姓女子不滿母親生前立下遺囑，僅讓她分得約3694萬元遺產，提起遺囑無效與特留分扣減訴訟，主張遺囑有偽造疑慮，且自身應得逾5200萬元特留分。不過台北地方法院審理後認為，遺囑製作過程合法，且呂女實際取得遺產總值已高於應有特留分，最終駁回其全部訴訟請求。

    判決指出，呂女母親於2021年5月過世，留下6名子女，遺產總價值達新台幣6億2753萬餘元。呂女主張，母親於2018所立代筆遺囑中簽名非本人，且遺囑見證人為律師事務所員工，依法不得擔任見證人，因此遺囑應屬無效；另依遺囑分配內容，自身所得未達法定特留分，請求法院塗銷繼承登記、確認公同共有權利。

    法院調查發現，該遺囑由律師代筆，歷時半年反覆討論，遺囑內容經被繼承人逐條口述確認，過程中亦有全程錄音。律師與見證人證稱，呂母生前雖年邁乘輪椅，但意識清楚、能明確表達遺產分配意願，簽名也為其本人所簽，並無偽造情事。

    至於見證人是否為律師助理，法院則引民法第1198條規範，並不適用於代筆遺囑，認為呂女主張無據。

    法官審酌，呂女除分得遺囑中財產外，早年已從母親處取得房產出售利益約2210萬元，加上遺囑中所分得土地、動產與保險金總值，實得財產合計達5541萬元，已遠高於其應有的特留分約4108萬元，認定權益未受侵害，判決呂女兩案全數敗訴。

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