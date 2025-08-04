合歡山運菜車翻覆卡山壁 整車高麗菜灑滿山路

南投仁愛鄉合歡山公路，有運菜車下山翻車卡在山壁，車上高麗菜灑滿路面影響交通。（仁愛警方提供）

2025/08/04 13:38

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投仁愛鄉台14甲線武嶺往鳶峰路段，今上午10點多，1輛滿載高麗菜的大貨車下山時，疑似煞車失靈翻車卡在山壁，車斗的高麗菜散落一地佔據單線車道，仁愛警方獲報趕往處理，車上51歲呂姓司機未受傷、也無酒駕，警方則以「單線雙向」方式指揮交通，並連繫吊車拖離。

仁愛警方表示，事故路段在台14甲線29.4公里附近，一輛滿載高麗菜的大貨車疑似煞車失靈，在下坡路段不慎翻車，並卡在路旁山壁，車上的菜全灑出來，並佔據道路一個車道，影響交通順暢，當下獲報立即派員前往指揮交通，所幸司機沒受傷，也無其他人車遭波及。

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警方說，現已聯繫拖吊車前往處理，並提醒山區道路蜿蜒，用路人務必遵守速限、注意車輛狀態，行駛下坡路段應使用低速檔，透過引擎煞車降低車速，避免煞車過熱或失靈肇生交通事故。

南投仁愛鄉合歡山公路，有運菜車下山翻車卡在山壁，車上高麗菜灑滿路面影響交通。（仁愛警方提供）

南投仁愛鄉合歡山公路，有運菜車下山翻車卡在山壁，所幸駕駛並未受傷。（仁愛警方提供）

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