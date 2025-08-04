自助洗衣店內偷走女用內衣褲 男子賠3千判拘10日

基隆地院審理時，認為黃男已賠償葉女3千元損失，依觸犯竊盜罪，判處拘役10天，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2025/08/04 13:47

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名黃姓男子去年8月2日凌晨，駕車行經某24H投幣式自助洗衣店附近，將車停下進到店內。眼見店內有女子內衣褲6件，竟將衣物偷走。葉姓女子返回店內發現貼身衣物失竊，報警處理。警方調閱監視器，揪出黃男將他函送法辦。基隆地院審理時，認為黃男已賠償葉女3千元損失，依觸犯竊盜罪，判處拘役10天，得易科罰金。

檢警調查，案發當時黃男進到店內查看，發現葉女將內衣褲裝在洗衣袋內清洗（市值500元），隨即將內衣褲帶走。葉女返回店內查看時，發現衣物遺失，趕緊報警。

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警方調閱店內監視器，發現60歲黃男進到店內後鬼鬼祟祟，隨後竟將內衣褲帶走，便調閱沿線監視器鎖定車牌，以車追人約談黃男到案說明。

黃男到案後，向檢警坦承有在洗衣店內偷走女用內衣褲，但不知道失主的身分；事後也與被害女子調解，願賠償3千元，補貼葉女損失。

法官審理後認為，黃男恣意竊取他人財物，對社會經濟秩序及他人財產安全造成危害，考量他犯後均承認犯行，也與被害女子達成和解，故判處拘役10日，得易科罰金1萬元。

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