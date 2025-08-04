姊姊妹妹不要哭！「東海岸郭富城」當兵去沒關係 台東還有這位帥警在

自然健身5年，一身結實肌肉，特別是肩中束與後背特別壯碩，顯得有型。（擷取自Threads）

2025/08/04 14:45

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣警界「東海岸郭富城」吳念橋當兵去，但帥哥警察還是有，台東縣警局關山分局剛以稿件分享了自家帥警池上分駐所警員薛有博，消息傳出後立即引發地方姊姊和部落媽媽們熱烈討論。

吳念橋屬於身材結實型的「薄肌」，外表帥酷但實則十分開朗，薛有博則是肌肉壯碩型，雖然肩、上背及胸肌十分結實飽滿，但其臉部卻是如韓系風格帥哥，如此外貌無怪在值班時會被媽媽、姊姊們要求合照。

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21歲薛有博為台東人，警專41期剛結束實習，身高181公分、體重80公斤，由於平時在分駐所健身房內勤練，硬舉也可舉到200公斤，只是練法令人「吐血」，他表示「哪裡不痠就練哪」，明顯年輕就是最大本錢，從社交軟體上的照片就能一窺其好身材，已算是自然健身的好模範。

從實習到如今轉正式警察表現，分局表示，因轄區屬觀光地區，薛有博屢獲外地旅客好評，他勤奮自學美語，還多次協助外籍遊客解決問題，包括：曾在晚間協助3位來自南非騎乘機車環島的東華大學留學生，機車拋錨時找來車行幫忙修理；也曾協助一名騎單車自摔的德國女性遊客前往醫院就診與提款，還貼心載她返回民宿，「儼然化身為縱谷地區國際友善形象代言人」。

薛有博說，自己原以為從警壓力不小，所幸迄今才發現，雖有壓力，但自己仍能承擔，也能體會到為民服務的成就感。但能受到地方民眾歡迎，「帥」真的很重要。薛有博說，的確還是有民眾要求自己合照。他講得一派輕鬆，但就了解，目前至少超過10名當地姊姊、部落媽媽表現出高度興趣，有人甚至開口「有沒有興趣入贅？」

只是姊姊們一聽他才21歲，開玩笑直呼「小我一輪！『吃』掉他好像很不道德！」，薛有博目前感情處於空窗期，他表示可以接受與自己年齡相差2、3歲女性。

自然健身5年，一身結實肌肉，特別是肩中束與後背特別壯碩，顯得有型。（擷取自Threads）

被民眾拍下「縱谷最美的風景」。（擷取自Threades，警方提供）

穿上制服的薛有博又是另一種帥樣。（警方提供）

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