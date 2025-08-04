為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    罰不怕！ 掛假牌騎改裝車罰19萬送辦 又騎同台車闖北宜再吞8罰單

    張男這次依然有多項違規改裝，警方共開出8張罰單，最高可處2萬餘元，而民眾一眼就認出張男，驚呼「真的是罰不怕！」。（記者陸運鋒翻攝）

    張男這次依然有多項違規改裝，警方共開出8張罰單，最高可處2萬餘元，而民眾一眼就認出張男，驚呼「真的是罰不怕！」。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/08/04 13:43

    〔記者陸運鋒／新北報導〕上月才掛假牌騎改裝車跑北宜公路闖稽查點的張姓男子，昨天又騎著同一台改裝車跑北宜公路，被設置臨檢站的警方攔下，但他這次依然有多項違規改裝，警方共開出8張罰單，最高可處2萬餘元，而民眾一眼就認出張男，驚呼「真的是罰不怕！」。

    新店警分局調查，20歲張男在上月12日騎懸掛偽造車牌的改裝機車，載著女友前往新北市北宜公路坪林路段跑山，途中遇到警方及監理單位聯合稽查，竟直接闖越臨檢站揚長而去，警方事後循線找到在財茂彎休息的張男，除了移送偵辦外，還因交通違規開出10張逾19萬元罰單。

    豈料，張男昨早9時許又騎著同一台改裝機車，獨自跑北宜公路行經32.7公里坪林路段時，被執行防飆勤務的警方攔下，但他這次依舊有多項違規改裝，警方依道路交通管理處罰條例開出8張罰單，由於罰單長到拖地引人矚目，張男也被其他車友認出，直言「真的罰不怕，是不是都不繳」。

    警方指出，此次張男的機車違規改裝部分，包括缺少前土除、車色變更未依規定申報登記、前方向燈燻黑、缺少照後鏡、排氣管變更未依規定登記、燻黑尾燈、排氣管缺少防燙蓋，開出7張900至1800元罰單，另還有引擎屬不可更而變更行駛（變更直噴進氣），開出1張2400至9600元罰單，一共8張罰單，可處8700元至22200元罰緩。

    張男的機車有多項違規改裝，被警方開出8張罰單。（記者陸運鋒翻攝）

    張男的機車有多項違規改裝，被警方開出8張罰單。（記者陸運鋒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播