罰不怕！ 掛假牌騎改裝車罰19萬送辦 又騎同台車闖北宜再吞8罰單

張男這次依然有多項違規改裝，警方共開出8張罰單，最高可處2萬餘元，而民眾一眼就認出張男，驚呼「真的是罰不怕！」。（記者陸運鋒翻攝）

2025/08/04 13:43

〔記者陸運鋒／新北報導〕上月才掛假牌騎改裝車跑北宜公路闖稽查點的張姓男子，昨天又騎著同一台改裝車跑北宜公路，被設置臨檢站的警方攔下，但他這次依然有多項違規改裝，警方共開出8張罰單，最高可處2萬餘元，而民眾一眼就認出張男，驚呼「真的是罰不怕！」。

新店警分局調查，20歲張男在上月12日騎懸掛偽造車牌的改裝機車，載著女友前往新北市北宜公路坪林路段跑山，途中遇到警方及監理單位聯合稽查，竟直接闖越臨檢站揚長而去，警方事後循線找到在財茂彎休息的張男，除了移送偵辦外，還因交通違規開出10張逾19萬元罰單。

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豈料，張男昨早9時許又騎著同一台改裝機車，獨自跑北宜公路行經32.7公里坪林路段時，被執行防飆勤務的警方攔下，但他這次依舊有多項違規改裝，警方依道路交通管理處罰條例開出8張罰單，由於罰單長到拖地引人矚目，張男也被其他車友認出，直言「真的罰不怕，是不是都不繳」。

警方指出，此次張男的機車違規改裝部分，包括缺少前土除、車色變更未依規定申報登記、前方向燈燻黑、缺少照後鏡、排氣管變更未依規定登記、燻黑尾燈、排氣管缺少防燙蓋，開出7張900至1800元罰單，另還有引擎屬不可更而變更行駛（變更直噴進氣），開出1張2400至9600元罰單，一共8張罰單，可處8700元至22200元罰緩。

張男的機車有多項違規改裝，被警方開出8張罰單。（記者陸運鋒翻攝）

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