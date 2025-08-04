父親節將至 保六總隊長教敷面膜、率幹部替同仁買早餐

保六同仁體驗敷面膜。（記者王冠仁翻攝）

2025/08/04 13:06

〔記者王冠仁／台北報導〕一年一度父親節將至，保六總隊長周煥興有感於許多警察同仁，經常因為警察工作而無法與家人共度父親節，保六總隊於是在近期舉辦「伙力全開，爸氣登場」父親節活動。周煥興感念同仁執勤時經常在外風吹日曬，於是拍影片教同仁如何敷面膜，還率幹部替同仁買早餐，更找警眷秘密錄製祝福影片，讓許多同仁直呼「足感心！」

保六總隊指出，活動當天清晨5時許，周煥興就率領各單位幹部，前往台北市知名早餐店「阜杭豆漿」排隊，耗費2小時替同仁買早餐，趕在同仁抵達駐地上班時，逐一發送給同仁；當天的早餐還包含杏仁茶，希望同仁都能成為「幸福的人」。

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此外，在今天活動前，保六總隊就陸續與許多警眷接洽，請警眷秘密錄製祝福影片，有同仁妻子以韓文母語溫暖祝福，也有家人感謝父親撐起家庭重擔，更有孩子感謝父親下班還要幫忙洗碗當清潔工，看到家人突然出現在大螢幕，同仁是驚喜萬分也充滿感動。

由於保六總隊平時要負責拱衛中央政府機關、維護重要人士安全，並執行特定警衛、警戒任務，同仁不論颳風下雨、烈日寒冬都要在外執勤，尤其現今夏季紫外線對人體肌膚傷害高。周煥興有感於此，也在活動前自拍試用面膜影片，讓保六的男性同仁嘗試人生第一次敷面膜，更有同仁現場與太太視訊，分享新奇又有趣的面膜初體驗。

保六總隊甚至還與廠商洽談，商借快印機器，設計多種風格造型及與之搭配的服裝道具，讓男性同仁們能自選風格立即拍攝質感形象照，透過專業影像處理，體驗猶如雜誌封面的帥氣效果，同仁們還能現場取得實體照片，留下美好回憶。

保六同仁體驗敷面膜。（記者王冠仁翻攝）

保六同仁體驗敷面膜。（記者王冠仁翻攝）

保六總隊長周煥興率幹部一起替同仁排隊買早餐。（記者王冠仁翻攝）

保六總隊長周煥興（右二）率幹部一起替同仁排隊買早餐。（記者王冠仁翻攝）

保六總隊替同仁準備知名早餐，還另外製作「父夯豆漿」的提袋。（記者王冠仁翻攝）

保六總隊長與廠商合作，借來快印機器讓同仁拍照留念。（記者王冠仁翻攝）

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