為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    慘了！汐止酒駕移工遇攔查逃逸 警開出61張罰單最高罰35萬4

    阮男被警方當場逮捕。（民眾提供）

    阮男被警方當場逮捕。（民眾提供）

    2025/08/04 13:01

    〔記者吳昇儒／新北報導〕25歲阮姓越南籍移工昨日晚間酒後騎車在新北市汐止區同興路及福德一路口時，被巡邏的陳姓警員聞到酒味，向前攔查。阮男加速逃逸，陳員立刻通報分局啟動攔截圍捕，最終在樟樹二路口將阮男攔下，並將人帶回偵訊。警方認定阮男涉犯多項交通違規依道路交通管理處罰條例開出61張罰單，最高可罰35萬4千元。

    警方將阮男攔下後，對其進行酒測，其酒測值0.15毫克，已經涉犯公共危險罪，另又在其身上起出安非他命吸食器，全案依公共危險及違反毒品危害防制條例等罪，移送士林地檢署偵辦。

    而原先在追緝的陳姓警員為了避免機車撞上阮男，不慎碰上巡邏車，造成四肢擦傷，幸無生命危險。

    警方調查後認為，阮男酒後駕車、拒絕攔查、沿途逆向及闖紅燈逃逸等違規情形，另依道路交通管理處罰條例開出61張罰單，最高將可開罰35萬4千元，並當場移置保管該輛機車。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    阮男因撞上巡邏車導致車輛受損。（記者吳昇儒翻攝）

    阮男因撞上巡邏車導致車輛受損。（記者吳昇儒翻攝）

    陳姓警員為了避免阮男受傷，擦撞到巡邏車車頭，導致四肢受傷。（記者吳昇儒翻攝）

    陳姓警員為了避免阮男受傷，擦撞到巡邏車車頭，導致四肢受傷。（記者吳昇儒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播