慘了！汐止酒駕移工遇攔查逃逸 警開出61張罰單最高罰35萬4

阮男被警方當場逮捕。（民眾提供）

2025/08/04 13:01

〔記者吳昇儒／新北報導〕25歲阮姓越南籍移工昨日晚間酒後騎車在新北市汐止區同興路及福德一路口時，被巡邏的陳姓警員聞到酒味，向前攔查。阮男加速逃逸，陳員立刻通報分局啟動攔截圍捕，最終在樟樹二路口將阮男攔下，並將人帶回偵訊。警方認定阮男涉犯多項交通違規依道路交通管理處罰條例開出61張罰單，最高可罰35萬4千元。

警方將阮男攔下後，對其進行酒測，其酒測值0.15毫克，已經涉犯公共危險罪，另又在其身上起出安非他命吸食器，全案依公共危險及違反毒品危害防制條例等罪，移送士林地檢署偵辦。

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而原先在追緝的陳姓警員為了避免機車撞上阮男，不慎碰上巡邏車，造成四肢擦傷，幸無生命危險。

警方調查後認為，阮男酒後駕車、拒絕攔查、沿途逆向及闖紅燈逃逸等違規情形，另依道路交通管理處罰條例開出61張罰單，最高將可開罰35萬4千元，並當場移置保管該輛機車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

阮男因撞上巡邏車導致車輛受損。（記者吳昇儒翻攝）

陳姓警員為了避免阮男受傷，擦撞到巡邏車車頭，導致四肢受傷。（記者吳昇儒翻攝）

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