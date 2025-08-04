遊戲點數淪詐騙洗錢工具 新北藍營議員籲中央啟動監管改革

新北市議會由國民黨市議員林國春、劉美芳、林金結等人召開記者會，共同呼籲中央與立法院正視問題，推動遊戲點數制度改革與跨部會監理，堵上金流漏洞。（圖由林國春提供）

2025/08/04 13:01

〔記者羅國嘉／新北報導〕遊戲點數成為詐騙集團洗錢工具，卻長期缺乏有效監管。今（4日）在新北市議會由國民黨市議員林國春、劉美芳、林金結等人召開記者會，共同呼籲中央與立法院正視問題，推動遊戲點數制度改革與跨部會監理，堵上金流漏洞。

林國春指出，遊戲點數平台已經實際扮演龐大的資金流通角色，卻未納入任何監管框架，宛如無照虛擬銀行。當民眾受害想追金流時，卻沒有法律與主管機關能有效追查金流，政府監理形同自廢武功，這是制度性放任金流漏洞的結果。

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林金結表示，企業拒絕配合司法調查，往往以「保護個資」為由拖延或封鎖資料，導致詐騙集團更加囂張。被害人報案得四處碰壁，但企業只需一句「不配合」即可脫身。他主張應賦予檢警查核企業金流的權限，防止企業成為打擊詐騙的障礙。

劉美芳則提出，任何能匿名轉移資金的載具，若無金流紀錄與申訴機制，就是合法犯罪的工具。她也支持區分願納管與不願配合的業者，「不能因為法規空白，就放任市場自由運作，最後受害的都是民眾。」

林國春、林金結和劉美芳也共同提出三大改革訴求，包含制定《遊戲點數管理辦法》，將點數交易平台納入金流監管；成立跨部會處理平台，設置受害者申訴與金流調查專責窗口；推動平台實名制、KYC審查、金流留痕與異常申報等機制，加強洗錢防堵能力。

林國春補充，遊戲產業內有部分業者其實樂見納管，不希望被詐騙集團拖下水。他強調，政府應儘速劃分配合納管的透明業者與放任黑金流進出的不法業者，建立明確的監管路徑與責任邊界，否則就是縱容犯罪繼續發生。

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新北市議會由國民黨市議員林國春、劉美芳、林金結等人召開記者會，共同呼籲中央與立法院正視問題，推動遊戲點數制度改革與跨部會監理，堵上金流漏洞。（圖由林國春提供）

新北市議會由國民黨市議員林國春、劉美芳、林金結等人召開記者會，共同呼籲中央與立法院正視問題，推動遊戲點數制度改革與跨部會監理，堵上金流漏洞。（圖由林國春提供）

新北市議會由國民黨市議員林國春、劉美芳、林金結等人召開記者會，共同呼籲中央與立法院正視問題，推動遊戲點數制度改革與跨部會監理，堵上金流漏洞。（圖由林國春提供）

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