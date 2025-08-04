為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃園八德行人死亡事故 7旬翁深夜穿越馬路遭撞不治

    吳男深夜穿越馬路，與1輛自小客車發生碰撞，吳男送醫不治。（記者鄭淑婷翻攝）

    吳男深夜穿越馬路，與1輛自小客車發生碰撞，吳男送醫不治。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/08/04 12:35

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德區介壽路一段1日發生行人遭撞死事故，74歲吳姓男子在深夜時分穿越馬路，1輛自小客車已十分靠近，他仍未停下腳步，下一秒與自小客車發生碰撞，吳男送醫急救後宣告不治，警方初步調查，小客車34歲鍾姓駕駛沒有酒駕情形，確切肇事原因有待後續調查。

    事發於本月1日深夜11點多，附近監視器拍下意外過程，該處並無行人穿越線，只見吳男走到馬路中間，當時鍾男駕駛自小客車已相當接近，吳男沒有停下仍繼續往前，鍾男也疑似未注意，下1秒雙方就發生碰撞，吳男遭撞後彈飛數公尺，經送醫急救後宣告不治，八德交通分隊對鐘男施行酒測，排除有酒駕肇事情形。

    據悉，吳男獨居，警方已報請桃園地檢署檢察官、法醫相驗，事故原因及肇責仍待調查，警方訊後先將鍾男依過失致死罪嫌送辦，也呼籲行人穿越馬路應走行人穿越道，駕駛車輛應注意車前狀況，保持適當安全距離，避免危險情事發生。

    吳男深夜穿越馬路，1輛自小客車已十分接近，他未停下繼續往前，下1秒就遭撞飛。（記者鄭淑婷翻攝）

    吳男深夜穿越馬路，1輛自小客車已十分接近，他未停下繼續往前，下1秒就遭撞飛。（記者鄭淑婷翻攝）

    吳男深夜穿越馬路，1輛自小客車已十分接近，他未停下繼續往前，下1秒就遭撞飛。（記者鄭淑婷翻攝）

    吳男深夜穿越馬路，1輛自小客車已十分接近，他未停下繼續往前，下1秒就遭撞飛。（記者鄭淑婷翻攝）

    吳男深夜穿越馬路，與1輛自小客車發生碰撞，吳男送醫不治。（記者鄭淑婷翻攝）

    吳男深夜穿越馬路，與1輛自小客車發生碰撞，吳男送醫不治。（記者鄭淑婷翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播