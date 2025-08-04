桃園八德行人死亡事故 7旬翁深夜穿越馬路遭撞不治

吳男深夜穿越馬路，與1輛自小客車發生碰撞，吳男送醫不治。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/08/04 12:35

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德區介壽路一段1日發生行人遭撞死事故，74歲吳姓男子在深夜時分穿越馬路，1輛自小客車已十分靠近，他仍未停下腳步，下一秒與自小客車發生碰撞，吳男送醫急救後宣告不治，警方初步調查，小客車34歲鍾姓駕駛沒有酒駕情形，確切肇事原因有待後續調查。

事發於本月1日深夜11點多，附近監視器拍下意外過程，該處並無行人穿越線，只見吳男走到馬路中間，當時鍾男駕駛自小客車已相當接近，吳男沒有停下仍繼續往前，鍾男也疑似未注意，下1秒雙方就發生碰撞，吳男遭撞後彈飛數公尺，經送醫急救後宣告不治，八德交通分隊對鐘男施行酒測，排除有酒駕肇事情形。

請繼續往下閱讀...

據悉，吳男獨居，警方已報請桃園地檢署檢察官、法醫相驗，事故原因及肇責仍待調查，警方訊後先將鍾男依過失致死罪嫌送辦，也呼籲行人穿越馬路應走行人穿越道，駕駛車輛應注意車前狀況，保持適當安全距離，避免危險情事發生。

吳男深夜穿越馬路，1輛自小客車已十分接近，他未停下繼續往前，下1秒就遭撞飛。（記者鄭淑婷翻攝）

吳男深夜穿越馬路，1輛自小客車已十分接近，他未停下繼續往前，下1秒就遭撞飛。（記者鄭淑婷翻攝）

吳男深夜穿越馬路，與1輛自小客車發生碰撞，吳男送醫不治。（記者鄭淑婷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法