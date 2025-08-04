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    堂弟想續攤、堂哥要回家 2人街頭大打出手員警倒楣被推

    警方到場制止。（記者王冠仁翻攝）

    警方到場制止。（記者王冠仁翻攝）

    2025/08/04 12:26

    〔記者王冠仁／台北報導〕43歲廖姓男子與36歲鍾姓男子是堂兄弟，他們昨天晚上到台北市北投區一家KTV歡唱喝酒，直到今天凌晨0時許；廖當時在KTV門口打算攔計程車返家，鍾卻想續攤，兩人引發口角，當街大打出手，鍾男頭部因此受傷濺血。轄區警方到場時將兩人分開管束，廖卻對員警推擠，警方最後逮捕廖，將他依妨害公務罪嫌送辦。

    北市警北投分局永明所在今天凌晨0時12分接獲報案，報案人聲稱在裕民六路一間KTV附近，有2人當街叫罵、推擠。

    轄區警方趕到現場時，發現在場的廖男與鍾男互相推擠拉扯、大聲叫罵，員警立刻介入，將雙方分開管束，沒想到廖男卻在這時向員警推擠，員警立刻將他壓制逮捕。

    警方後續查出，原來廖、鍾是堂兄弟，兩人當時跟朋友等人在KTV歡唱飲酒，眾人陸續返家後，廖原本也勸鍾搭計程車離去，但鍾想繼續唱歌，不想回家，兩人竟在街頭大打出手，鍾頭部受到撕裂傷而濺血。

    警方說，由於鍾頭部血流不止，警方第一時間先行協助通報救護人員將他送醫救治，幸無大礙。廖、鍾在街頭互相鬥毆違反社會秩序維護法，至於廖還向員警推擠，則涉犯妨害公務。

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