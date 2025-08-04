看起來像我家？台灣女婿記錯門牌 「罰站」數小時警解圍

康姓外籍男子記錯門牌險回不了家。（警方提供）

2025/08/04 12:14

〔記者許國楨／台中報導〕這間看起來像我家？康姓外籍男子近期才與台籍妻子從北部搬來台中，前天記錯地址將東區某公寓錯認為自家，因外出時未攜帶手機，和共享單車一同在大門外「罰站」了好幾個小時，直到熱心住戶察覺異狀報警，一查才發現他根本走錯社區，最終在警方協助下圓滿落幕，康男也頻向員警致謝，感激幫忙「找回我家」。

這起烏龍發生在當晚9點左右，台中東區進化路某公寓住戶報案表示，69歲康姓外籍男子從下午就站在大門外，還趁他開門時牽著YOUBIKE進到停車處，聲稱「我也是住戶」，但整棟大樓的老鄰居都從沒看過這號人物，讓報案人越想越不對勁，只得求助警方。

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第三分局東區分駐所員警陳逸峰、洪芝茜獲報後迅速到場，用中英文夾雜詢問後發現，原來康男近期才與台籍妻子從北部搬來台中，當天下午與妻子外出後自行返家，卻忘了帶手機與鑰匙，只好憑印象走回住處，他堅稱自己住在該棟3樓，但警方陪同逐戶查訪，結果所有住戶全都不認識他。

就在他準備歸還共享單車時，天空還下起大雨，警方見他神情疲憊先帶回派出所休息，不久後，康男突想起一個北區地址，警方立即聯繫當地派出所查證，果然發現這才是真正的家，康妻也向警方說明，當日確實與丈夫同行，返程時見他記得地址又信心滿滿，加上距離不遠且路線筆直才讓他自己回家，沒想到竟演出「記錯家門」插曲，而康男最後在搭乘小黃返家前，也頻頻向警方道謝，感激他們的協助讓這場虛驚得以平安落幕。

最後在警方協助下確認住址，康男才得以順利搭小黃回家。（警方提供）

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