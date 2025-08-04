高雄一女子墜樓命喪大樓門口 家屬到場協助調查

女子墜樓命喪大樓門口，警方將通知家屬到場協助調查。（民眾提供）

2025/08/04 11:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市六合二路某大樓今（4）日上午10時許，一名女子自住處墜樓身亡，住戶聽見撞擊聲，驚見一女子倒臥大樓門口，救護車趕到時已明顯無生命跡象。

警方初步調查死者疑自住家墜落，後續通知家屬到場協助調查並報請高雄地檢署檢察官進行後續相驗。

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墜樓女子已明顯死亡，至於詳細原因以及死者身分，尚待警方進一步調查釐清。

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