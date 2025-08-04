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    偷搬部隊7990元洗衣機 前金防部參謀長判6年8月聲請再審被駁回

    前金防部參謀長林承家聲請再審時辯稱，寄送至其台南住處的包裹其實是茶盤，僅借用洗衣機紙箱，指原判決「憑空認定」，違反證據法則。但最高法院認為無正當再審理由，裁定駁回。（資料照）

    前金防部參謀長林承家聲請再審時辯稱，寄送至其台南住處的包裹其實是茶盤，僅借用洗衣機紙箱，指原判決「憑空認定」，違反證據法則。但最高法院認為無正當再審理由，裁定駁回。（資料照）

    2025/08/04 11:22

    〔記者劉詠韻／台北報導〕前陸軍金門防衛指揮部參謀長林承家（原名林帝志）侵占公家財物，將部隊採購、價值7990元的洗衣機運送至台南自宅使用。一審依貪污治罪條例判刑12年，二審改判6年8月，最高法院駁回上訴定讞。林不服聲請再審，並請求停止刑罰執行，但最高法院認為無正當再審理由，裁定駁回。

    林承家聲請再審時辯稱，寄送至其台南住處的包裹其實是茶盤，僅借用洗衣機紙箱，指原判決「憑空認定」包裹內容為洗衣機，違反證據法則。不過最高法院認為，原判決已清楚論述犯罪事實，因此依具體證據認定林確有侵占行為，並無違法適用或漏未審酌事項，駁回再審。

    判決指出，林承家於2017年7月至2019年10月任職金防部參謀長，2017年底得知部隊將添購洗衣機供官兵使用，指示後勤單位先將其中一台放置於其辦公室，聲稱日後交給鄭姓副參謀長。

    儘管鄭姓副參謀長表明並未打算更換洗衣機，林承家仍將該台新機放在庫房中，並於2018年1月指示不知情的部屬，將洗衣機以紙箱包裝後寄往其台南住處，收件人為林妻，占為己有。

    事發後，林承家為掩飾行為，先以8000元自費委託駕駛兵購買同款洗衣機，欲補回公家損失，又將該機轉運至友人住處，偽造存放證明書；最終，他又將原本寄到家中的那台洗衣機重新運回部隊，企圖撇清關係，但行徑仍遭揭穿。

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