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    首頁　>　社會

    屏東60歲阿伯喝到爛醉 開車撞斷電桿送醫也送辦

    蕭男駕駛小轎車自撞電桿。（里港警分局提供）

    蕭男駕駛小轎車自撞電桿。（里港警分局提供）

    2025/08/04 11:15

    〔記者葉永騫／屏東報導〕60歲的蕭姓阿伯3日深夜10點喝完酒後駕駛小轎車行駛在屏東縣里港鄉載興村防汛用路上，由於喝到爛醉，無法控制車輛，直接撞斷路邊的電桿，造成電桿斷裂成兩段，蕭男也受傷送往醫院治療，酒測值竟然達到1.13mg/l，已達到爛醉的程度，因此警方依公共危險罪嫌送辦。

    里港警分局調查，60歲男性駕駛員蕭男駕駛自小客車由東向西行駛，途經事故路段時偏離車道，直接撞擊路旁電桿，導致電桿斷裂。蕭男受傷後被送往醫院，意識清醒，經過酒測達到1.13 mg/l，蕭男酒測值嚴重超標，明顯是危險駕駛，因此依公共危險罪移請屏東地檢署偵辦，並對事故原因展開進一步調查。

    里港警分局呼籲，駕駛人飲酒後切勿酒駕。酒駕不僅違法，發生交通事故後可能導致自身及他人傷亡，更可能造成家庭破裂，得不償失，警方將持續加強取締酒駕行為，堅決杜絕酒後駕駛的違法行為。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    蕭男駕駛小轎車將電桿撞斷成兩截。（里港警分局提供）

    蕭男駕駛小轎車將電桿撞斷成兩截。（里港警分局提供）

    蕭男駕駛的小轎車頭全毀。（里港警分局提供）

    蕭男駕駛的小轎車頭全毀。（里港警分局提供）

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