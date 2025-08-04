台南花園夜市爆攤商全武行 原來是攤位買賣糾紛惹禍

3日晚間，台南花園夜市內一名穿紅衣的40歲許姓男攤商涉拉扯毆打另位50歲許姓男攤商，衝突影像被po到網路社群。（圖自取社會事新聞影音）

2025/08/04 10:55

〔記者王俊忠／台南報導〕3日晚間，位於台南市北區的花園夜市驚爆有打架衝突，原來是夜市內的兩名男攤商發生衝突，穿紅衣的40歲許姓男嫌涉毆打50歲許姓男子背部受傷。衝突畫面被po到網路社群，警方到場時，許嫌已被帶到夜市管理室，警方訊後依傷害、毀損與恐嚇等罪嫌送辦許嫌。

這起花園夜市攤商衝突事件發生於3日晚間8點多，南市五分局警方啟動快打部隊10多名員警趕到場。據了解，打人與被打的雙方都是夜市內的攤商，涉打人的40歲許姓男嫌犯當時喝完啤酒，想到過去跟50歲的許男買攤位有產權糾紛、覺得被騙，他愈想愈生氣，就拿手上的酒瓶去砸打許男的水果攤招牌。

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許嫌拿酒瓶砸打許男攤位，使酒瓶玻璃碎灑一地，許嫌自己手指也有受傷；後來，許男出現，許嫌上前拉扯許男並徒手毆打許男背部成傷，許男被送醫治療、無大礙。案發時，有許多逛夜市的民眾驚見衝突場景，有人還被酒瓶碎玻璃噴到、驚呼逛個夜市及吃飯都能遇上大戰場面。

市警五分局強調，任何試圖以暴力方式解決紛爭的行為均已觸法，警方必將依法嚴辦，絕不寬貸。

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