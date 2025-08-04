彰化伸港大雨淹沒稻田 車輛誤把農田當馬路「卡」進田裡

彰化縣伸港鄉曾家村今田傳出有自小客車誤把農田當馬路，整部車「翹孤輪」，讓後方車輛完全過不去。（賴清美提供）

2025/08/04 10:41

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今天清晨大雨滂沱，淹沒了農田及道路，彰化縣伸港鄉曾家村曾家路有一輛小客車誤把農田當馬路，右前輪陷入水田「翹孤輪」，整車動彈不得，正好議員賴清美開車經過而發現，下車協助指揮交通，而附近混凝土工廠的5位越南移工來幫忙「抬車」，才讓車子脫難困境。

賴清美說，她開車行經伸港鄉曾家路，前方有車輛占用道路，根本無法通行，下車了解才發現前方是全新自小客車，因為大雨一直下讓農田滿水位，漂浮稻桿與路面齊高，讓駕駛誤把稻桿密集處當作路，右前輪衝到水田，整部車無法再開，只好苦等拖吊車到現場。

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賴清美指出，由於拖吊車遲遲未到，她只好到後方去指揮交通，請用路人迴轉改道，這時有位混凝土工廠老闆發現道路卡住了，馬上呼喚廠內的5位越南男移工，在5位移工的合力之下，把卡在水田的右前輪抬高到路面，終於讓車輛解除卡住危機。

賴清美說，車主當下拚命感謝移工出手相助，工廠老闆見到移工的衣褲都因走到水田弄濕了，當場讓移工先回去換乾淨衣服再來上班，她也再次見證台灣最美的風景「就是人」。

彰化縣伸港鄉曾家村今田傳出有自小客車誤把農田當馬路，整部車「翹孤輪」，讓後方車輛完全過不去。（賴清美提供）

彰化縣伸港鄉傳出有自小客車的左前輪掉入水田，最後由附近工廠的5位越南移工出手相助。（賴清美提供）

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