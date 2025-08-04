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    父親節禮物？台中OL「買勞力士綠水鬼孝親」 真相曝光險讓老爸背鍋

    陳女到銀行領78萬元稱「買勞力士當父親節禮物」，所幸警方及時阻詐。（警方提供）

    陳女到銀行領78萬元稱「買勞力士當父親節禮物」，所幸警方及時阻詐。（警方提供）

    2025/08/04 09:59

    〔記者許國楨／台中報導〕父親節快到了，台中市一名OL近日到銀行提領78萬元「買勞力士綠水鬼送爸爸」，卻被雞婆行員一追問戳破謊言，驚見竟是幣圈詐騙的新包裝手法，所幸警方也及時介入，阻止一場精心策劃的圈套，也讓她驚覺差點遇詐還害父親背黑鍋，最終將現金重新存回帳戶，成功守住血汗錢！

    第六分局今天指出，幾天前這名30多歲陳女到西屯區某銀行要求一次提領78萬元現金，並表示是要「買勞力士手錶當父親節禮物」，但她神情明顯緊張，且說詞反覆不清，引起吳姓行員警覺懷疑遇詐，立即依SOP通報警方到場協助。

    協和所員警路中安、陳秉淇與張家瀚趕抵現場詢問時，陳女堅稱已和丈夫討論過，準備趁節日前夕到南屯區文心路一處鐘錶店買錶，但經追查發現，陳女3天前曾向其他銀行辦理信貸，沒想到隔沒幾日就提領大額現金買錶，反覆行徑也讓在場員警頓生疑竇。

    為確認陳女說法真偽，立即要求現場致電丈夫「對質」，沒想到丈夫接通電話後一頭霧水回應：「我根本不知道她要買手錶啊！」這才讓真相水落石出，原來陳女最近網路認識一名「幣圈好友」，對方聲稱可以協助她低價買入USDT（虛擬貨幣泰達幣），再高價轉售套利，並安排於取款後面交。

    而陳女信以為真，才編出「孝親送錶」的劇本掩飾，幸碰見雞婆行員與警察，才讓其認清遭詐騙設局，當場放棄交易念頭，將現金重新存入戶頭。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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