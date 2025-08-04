800元載少年車手領錢，男子需關1年9個月、罰金3萬元。圖為苗栗地院。（資料照）

2025/08/04 09:36

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕李姓男子加入詐騙集團，負責載運少年車手領取贓款。1名受害者遭到李男所屬詐騙集團假投資手法騙走15萬後報警，警方循線查獲李男領取800元酬勞負責載運車手。苗栗地院法官近期審理後，依加重詐欺罪判處李男有期徒刑1年9個月、併科罰金3萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日，犯罪所得800元沒收。

李男去年1月間加入真實姓名年籍不詳、暱稱「日籠包」領導的詐騙集團，接受指示載運年紀尚輕的少年車手，1名受害者去年1月份因假投資手法遭李男所屬詐團匯款15萬後，李男當天立刻載運2名少年車手至苗栗縣一處超商ATM領取贓款。

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受害者發現上當後向警方報案，警方循線查出李男與2名少年涉案（少年2人另案由警移由臺灣苗栗地方法院少年法庭審理），之後逮捕李男等人，2名少年車手供出李男擔任司機，李男也於偵訊中承認涉案，當天載運少年車手報酬為800元。

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