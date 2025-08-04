苗縣車禍機車倒栽掛轎車頭 騎士骨折、乘客重創開腦

轎車與機車發生碰撞，機車倒栽掛在車頭。（警方提供）

2025/08/04 09:25

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市復興路二段路段，昨（3）日下午發生轎車與機車碰撞車禍，楊姓婦人駕轎車欲左轉巷內返家，與直行的機車發生碰撞，因撞擊力道大，機車後座乘客撞飛，女騎士及後座男大學生，雙雙倒地受傷，機車則倒栽掛在車頭，蘇姓男大生頭部重創，送醫緊急進行開腦手術，女騎士肢體骨折，肇事原因警方進一步調查、釐清中。

警方調查，69歲楊姓婦人當時駕駛轎車由苗栗市復興路二段北往南行駛，洪女（24歲）則騎機車後載22歲蘇姓大學生，經由復興路欲至苗栗火車站搭車，楊姓婦人開車欲左轉進入巷道返家，與直行的洪女發生碰撞。

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因撞擊力道大，後座的蘇男彈飛落地，頭部重創，機車則倒栽掛在轎車車頭，現場一片零亂，洪女與蘇男緊急被送醫救治，蘇男昨晚緊急進行開腦手術，洪女肢體骨折，均住院觀察，洪女與蘇男為朋友關係，楊婦幸未受傷；肇事雙方駕駛經酒精檢測均未有飲酒情形，詳細事故原因尚待調查釐清。

苗栗警分局今（4）日呼籲民眾駕車上路隨時注意車前狀況，並請車輛行經路口應確實停讓，轉彎時也應放慢車速，切勿搶快，以保障自身及他人的用路安全。

肇事轎車車頭重創，所幸駕駛楊老婦人並未受傷。（警方提供）

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