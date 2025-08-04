高雄博田醫院遭黑衣人突襲 警漏夜逮16名假保全

高雄博田醫院遭黑衣人突襲，警方漏夜逮16名假保全，朝組織犯罪方向偵辦。（圖由民眾提供）

2025/08/04 09:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄驚傳20多名號稱「保全員」黑衣人，突襲博田醫院控制醫院保全、毀損設備、驚擾醫病，帶領者揚言撤換保全，行徑相當囂張，警方懷疑「假保全」混入滋擾醫院，漏夜逮回16名滋事黑衣人，初步釐清均非保全身分。

據了解，該醫院數月前也曾遭遇類似干擾事件，將釐清是否與此次突襲襲醫院有關，幕後是否有犯罪組織參與？警方成立專案報請檢察官偵辦，一旦有相關事證，將朝組織犯罪方向偵辦。

請繼續往下閱讀...

據了解，阮姓女子（48歲）與胞弟（34歲）意欲接管醫院，昨凌晨率人計誘醫院保全開門，並帶領20多名號稱自聘的保全人員，衝入院內與醫院保全發生肢體衝突，最後以人數優勢控制醫院保全，過程中資訊室設備遭到毀損。

阮氏姊弟聲稱持有產權，將接管醫院經營權與設備，獲報趕到的左營警方，立即要求阮氏姊弟帶來的保全人員撤離現場，並通知醫院謝姓院長及阮姓醫師出面協調，不料，雙方互相叫囂、指責，毫不相讓，醫院提告一干人涉嫌竊盜、毀損、侵入住宅罪。

因傳有黑衣人凌晨侵入醫院案件，救人的白色巨塔竟成黑衣人叫囂滋事場域，讓同是醫師背景的高雄市長陳其邁高度重視，要求警察局長林炎田徹查嚴辦，刑警大隊成立專案聯手左營分局朝組織犯罪方向追查涉案情節，漏夜將陳姓等16名「黑衣人」一一傳拘傳到案，果然均非保全員。

此外，高市衛生局今天也將通知帶隊揚言「接管醫院」的阮姓姊弟，若查有破壞醫院設備、滋擾醫院病患，進而影響病人就醫權益，將會依據「醫療法」開罰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法