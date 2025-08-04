返母校訪女師竟2度以手機偷拍她如廁 遭判刑5月撤銷緩刑

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2025/08/04 08:46

〔記者黃明堂／台東報導〕台東謝姓男子從某校畢業後，兩度回到母校找一位女老師聊天，竟趁她到廁所如廁之際，尾隨從門板下伸進手機偷拍，竊錄私密部位及過程，第2次時被女師發現並報警，台東地方法院依無故攝錄他人性影像罪等罪判刑5個月，台東地檢署檢察官不服緩刑宣告而提上訴，花蓮高分院判撤銷緩刑。

被害人與謝姓男子曾為同校師生，謝男前年某日返母校找女師聊天，女師本以為謝男真有心，畢業還會回校探望老師，沒想到他男有不軌意圖。女師進入廁所時，謝男持Iphone機，開啟錄影功能後，越過廁間門板下方，竊錄老師的如廁活動及大腿性影像，女師察覺有異，他立即逃離廁所，並將所攝得之影片刪除。

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女師報警處理，警方持台東地方法院法官核發之搜索票到謝男住搜索，當場扣得智慧型手機及電腦主機，還原影像，發現他早在2021年某日就對老師做過同樣的事，也是到校訪師後尾隨，將手機開啟錄影功能後，越過廁間門板下方，錄得女師之如廁活動及大腿、褲底和陰部等身體隱私部位。

台東地檢署檢察官依妨害性隱私及不實性影像等案件對謝男提起公訴，台東地方法院判刑5月，得易科罰金，並宣告緩刑2年，檢方不服緩刑宣告，提出上訴，花蓮高分院案發迄今已近2年，仍未與被害人達成和解等理由，撤銷緩刑宣告。

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