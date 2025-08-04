秀姑巒溪玩漂漂河受困長虹橋下巨石 花蓮消防局救出

花蓮縣豐濱鄉長虹橋附近發生一起民眾受困秀姑巒溪沙洲事件，男子參加漂漂河活動，不料因上游降雨導致溪水暴漲受困沙洲巨石上被消防人員救出。（消防局提供）

2025/08/04 08:47

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣豐濱鄉長虹橋附近昨傍晚發生一起民眾受困秀姑巒溪沙洲事件，男子參加漂漂河活動，不料因上游降雨導致溪水暴漲受困沙洲巨石上，花蓮縣消防局獲報後，立即派員趕往現場救援，晚間成功把受困民眾救出上岸。

花蓮縣消防局指出，豐濱分隊昨下午近五點接獲民眾報案指稱，29歲吳姓男子參加漂漂河活動，在花蓮豐濱長虹橋附近受困沙洲，無法脫困；消防局立即出動豐濱、瑞穗、光復、空勤前往救援，最後由橡皮艇接觸患者後送吳男上岸，人員無大礙，此次救援行動共計出動5車12人2艇1直升機，完成救援任務。

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秀姑巒溪是花蓮泛舟著名景點，在秀姑巒溪比較平緩的一段水域，近年有漂漂河的活動，是讓參加者穿著救生衣、安全帽等，坐在游泳圈中，順著河流的力量漂流，可以感受到河流每一段的水速不同，時而驚險刺激、時而愜意放鬆，沿途可以欣賞峭壁的河谷景致，完全融入秀麗山水，比起泛舟屬於難度較低一點的水上活動。

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