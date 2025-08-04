慣竊雨天變身「雨衣大盜」闖民宅 黃色雨衣成破案關鍵

警方擴大搜索發現穿著半截雨衣的竊嫌。（圖由民眾提供）

2025/08/04 08:57

〔記者歐素美／台中報導〕62歲劉姓男慣竊，竟趁著下雨身穿黃色雨衣，化為雨衣大盜，潛入台中市后里區1處民宅行竊，竊走850元，遭屋主當場發現，雙方扭打，後趁屋主體力不支逃跑。大甲警分局義里派出所獲報後迅速抵達現場並擴大搜尋，在路上發現穿著黃色雨衣的劉嫌，將他逮捕到案，依法送辦。

警方表示，8月2日中午，大甲分局義里派出所接獲民眾報案稱聽到附近鄰居屋內有爭執聲，可能有糾紛，請警察前往處理。員警到場後發現，並非糾紛，而是侵入民宅竊盜案件，犯嫌趁屋主午休，潛入屋內翻找財物，遭屋主發現後當場喝止，犯嫌失風欲逃跑，屋主顧不得自身行動不便，奮力追捕犯嫌，雙方發生扭打，但屋主最後仍體力不支，讓嫌犯逃逸。

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警方根據被害人描述的犯嫌特徵，如皮膚黝黑、瘦長身形，身著黃色雨衣，立即展開周邊擴大搜尋，巡邏車在案發地不遠處的巷口即發現1名穿著雨衣的可疑男子，經查證確認為慣竊劉男（62歲），有多項竊盜及毒品等前科，當場將劉男帶回，經被害人當場指認無誤，並在劉嫌身上起獲贓款850元，讓劉嫌百口莫辯。

警方表示，劉嫌見住戶1樓大門未上鎖，光天化日之下，大膽入屋行竊，並毆傷屋主後逃逸，警方依準強盜現行犯將其移送。

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