謊稱清大高材生受台積電高層賞識 技術員扮豬吃老虎騙老闆295萬

謊稱清大高材生受台積電高層賞識，技術員扮豬吃老虎騙老闆295萬遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/08/04 08:25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹盧姓男子到某企業應徵程式技術員，竟向老闆謊稱自己是清大碩士，先前經營過半導體產業，連台積電高層都想以6千萬買他的專利，還託他開發半導體軟體以改善台積電良率，老闆信以為真聘他為顧問還花了235萬餘元投資在他身上，最後才發現是一場空，新竹地院依詐欺取財罪將盧男判刑。

法官調查，108年間盧男至新竹市某企業公司應徵擔任CNC洗床程式技術員並獲應聘，盧男學歷為私立中華大學肄業，竟謊稱是國立清華大學資管系碩士班畢業高材生，還陸續向負責人彭男佯稱，先前曾經營半導體產業公司，擁有半導體產業技術與人脈，本身有電子束專利，連台積電都想以6千萬元購買其專利並投資，並與台積電高層副總熟識，受託開發半導體軟體HM300以改善台積電機台良率。

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彭男受騙誤信盧男確受台積電高層之託欲開發半導體軟體，因而與盧男簽立契約書，聘請他擔任特邀技術顧問，並支付60萬元作為簽約金。

盧男隨後以人事費等各項藉口，讓彭男誤信他確有受台積電高層之託開發半導體軟體HM300支出需求，因而依盧男指示，陸續透過公司會計交付現金或匯款方式交付合計235萬8495元。

事後盧男一再藉詞拖延合作案開發進度，且遲未提出請款憑證單據，彭男始知受騙。

法官審酌盧男竟不思以正當方式賺取金錢，利用被害人對其信任，以虛構台積電高層副總熟識而受託開發半導體軟體HM300以改善台積電機台良率為由，趁機詐取款項，漠視法紀且不尊重他人財產權，所為應予譴責，且盧男於審理中猶飾詞卸責，未見一絲反省之意，最後依詐欺罪判刑1年2月，犯罪所得295萬8495元沒收。

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