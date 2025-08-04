婚姻破裂互揭醜聞 醫師夫婦雙雙陷入外遇風波

醫師娘疑出軌家教老師，被法院判賠精神撫慰金定讞。（情境照）

2025/08/04 08:34

〔記者鮑建信／高雄報導〕南部某知名診所吳姓醫生，被其妻發現偷吃女護理師，他反擊指控妻子與遠在加拿大家教老師半夜搞曖昧，並求償百萬元精神撫慰金，經法院判決吳婦賠償5萬元定讞。

據了解，吳姓夫婦結婚20餘年，育有多名小孩，其中有名兒子在加拿大讀書。2021年元月間，吳妻發現其夫與診所護理師發生婚外情，並在5月中旬，到診所質問是否繼續往來，遭其夫拉扯受傷，憤而求償60萬元，法院判決其夫給付5萬元落幕。

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不過，吳夫也發現其妻經常三更半夜，與遠在加國的劉姓數學家教老師鹹濕對話，一講就是2、3個小時，要求賠償100萬元精神撫慰金外，他還傳電子郵件嗆劉：「您不是很喜歡看我老婆穿性感睡衣？要不要我傳幾張裸照給你？」。

吳妻則說，因丈夫外遇，身心蒙受重大打擊，被劉男發現後，適度給予關切、安慰，否認有發生性行為。並說，其夫在房內裝設竊取設備，將關懷與閒聊惡意曲解、渲染為不正常往來關係。

法院調查，據吳夫提出對話內容，如：「妳穿白色的睡衣呦～」、「我每一件的睡衣都不一樣」﹔「對呀，我今天看到的白色睡衣…」、「因為裡面，裡面是透明的，那因為他剛帶我下去，所以就只穿一件」等話，認定已逾越一般朋友交往關係，判決吳妻賠償5萬元定讞。

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