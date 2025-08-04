凌虐未滿周歲嬰致顱內骨折出血 家暴父判刑2年

杜男凌虐未滿周歲親生幼兒致顱內骨折出血，被屏東地院判刑2年。（資料照）

2025/08/04 08:13

〔記者李立法／屏東報導〕杜姓男子照顧未滿周歲的親生幼兒疑因不耐煩，動手凌虐，導致幼兒顱骨枕部骨折及左側顱內硬腦膜外出血，孩子的母親返家後發現不對勁趕緊送醫，醫院發現幼兒疑似受虐啟動通報機制，杜男接受警方調查時坦承施暴被送辦，屏東地院依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處杜男2年徒刑，可上訴。

孫姓婦人1年多前將頭部腫脹的幼兒帶往醫院治療，院方發現幼兒身上多處瘀傷，並檢查出左側顱骨枕部骨折及左側顱內硬腦膜外出血，應是受虐所致，於是啟動通報機制，縣府與警方介入調查後，發現幼兒的杜姓生父涉有重嫌，杜男坦承因工作、債務及照顧子女等壓力，未能克制自身情緒，才動手毆打兒子的頭部。

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檢方進一步調查後，發現杜男曾有多次虐童記錄，造成幼兒臉部及眼部瘀青、右大腿紅腫，甚至手臂骨折，對幼童身心造成嚴重傷害，依成年人對兒童故意犯傷害罪及妨害幼童發育罪起訴杜男。

屏東地院認為杜男恣意毆打、拉扯極為年幼被害人，造成被害人受到嚴重傷勢，犯罪情節重大，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處杜男2年徒刑。

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