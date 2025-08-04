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    撿到身分證竟想欺騙神明借發財金 當場被識破

    新竹香山財神廟外觀。（取自廟方官網）

    新竹香山財神廟外觀。（取自廟方官網）

    2025/08/04 08:06

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹朱姓男子拿撿到的身分證，竟異想天開，拿到香山財神廟想假他人名義求發財金，以為這樣就可以不用償還，沒想到廟方人員警覺性高，當場識破朱男欺騙神明的伎倆，新竹地院依侵占遺失物與行使偽造私文書罪將朱男判刑。

    法官調查，去年7月27日朱男在新竹某處，拾獲張男遺落的身分證，基於侵占遺失物犯意，將該身分證據為己用。

    去年7月30日上午朱男到新竹市香山財神廟，在「求發財金、祈願表」姓名欄上偽簽張男署名，並與身分證一併交予廟方人員，假裝張男身分欲請求發財金。

    由於廟方人員察覺有異，朱男遂將身分證丟棄於服務台後，騎乘重型機車逃逸。

    法官審酌朱男不思守法自制，依循正當途徑獲取所需，竟為貪圖一己之私而為侵占犯行，堪認其不尊重他人財產權，又為一己私利冒用被害人名義，在「求發財金、祈願表」偽造張男署名，並將「求發財金、祈願表」交予新竹香山財神廟廟方人員而行使，足生損害於張男及新竹香山財神廟對於發財金管理之正確性，所為實不足取。

    最後法官依侵占遺失物罪，判朱男罰金5仟元，又依行使偽造私文書罪判刑3月。

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