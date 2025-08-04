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    首頁　>　社會

    行車糾紛引發打人、砸車 遭打男子PO網找公道

    張男駕駛Toyota 86時超車林男，結果引起林男不滿，發生4起衝突，張男車輛撞得面目全非。（民眾提供）

    張男駕駛Toyota 86時超車林男，結果引起林男不滿，發生4起衝突，張男車輛撞得面目全非。（民眾提供）

    2025/08/04 08:00

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市發生一起行車糾紛暴力事件，一位張姓男子在開車時與林姓男子發生超車糾紛，2人下車理論，林男不但打人，還持球棒砸車，張男到警局提告，並於3日將衝突畫面PO網，控訴對方「無法無天」，引起網友議論，目前全案已由警方偵辦，而林男也將在近日到案說明。

    這起行車糾紛發生在2日晚間，過程全被行車記錄器跟手機拍下。畫面顯示，8月2日晚間8點32分，林男駕車行經員東路時與張男發生糾紛，於是雙方下車理論。正當爭執時，林男突然揮拳向張男攻擊，接著又跑回車上，由其余姓女友接手駕駛，張男追車攔下，未料林男竟持球棒下車，開始猛砸張男車輛，雙方再度扭打，而林男脫身後上車離開，並逃離現場。

    事後，張男昨天將衝突過程PO網，指控對方先違規後打人，造成他的頭、手及眼睛都受傷，手指還縫了三針，他質疑對方可能是毒駕或酒駕，才會打了人還落跑、換駕駛，因此到警局提告。

    警方表示，獲報後已立即追查到林男（46歲），確認其均無酒駕，不過林男聲稱身體不適，暫未到案製作筆錄。目前警方將林男、余女涉嫌違反傷害、毀損及妨害自由等罪，函請彰化地檢署偵辦。

    張男（左）追車攔下林男（右），未料林男竟持球棒下車，開始猛砸張男車輛。（翻攝社會事新聞影音）

    張男（左）追車攔下林男（右），未料林男竟持球棒下車，開始猛砸張男車輛。（翻攝社會事新聞影音）

    張男不滿愛車遭砸，開車追撞林男車輛（右），林男被撞得轉向180度，仍加速逃離現場。（民眾提供）

    張男不滿愛車遭砸，開車追撞林男車輛（右），林男被撞得轉向180度，仍加速逃離現場。（民眾提供）

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