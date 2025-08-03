移工酒駕遇攔檢逃逸 汐止警攔截圍捕落網

汐止警分局長徐俊生（左）第一時間趕往醫院探視受傷的陳姓勇警。（記者吳昇儒翻攝）

2025/08/03 23:52

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市警察局社后派出所一名陳姓警員今日晚間騎車巡邏時，發現有一名越南籍移工騎車搖晃，便向前攔查。未料，移工反而加速逃逸。陳員隨即通知同仁攔截圍捕，最後在樟樹二路路口將移工攔下。陳員卻因煞車不及，不慎摔傷。警方發現，該名移工因酒駕又持有毒品吸食器才會逃逸，目前已經將人帶回偵辦。

警方初步調查，該名越南籍移工飲酒後騎車外出，身上還有毒品吸食器，因此遇到陳員攔檢，擔心被警查獲，鋌而走險選擇騎車狂飆，企圖躲避查緝。沒想到陳員鍥而不捨，持續跟在移工後面要求他停車。

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該名移工越騎越快，陳員擔心對方發生危險，趕緊通報同仁從另一方向進行攔截。

該名移工騎至樟樹二路路口被對向而來的巡邏車攔停，後方的陳員因煞車不及，怕撞上移工，便擦撞巡邏車，導致自己摔傷。所幸經救護人員送往三軍總醫院內湖院區救治後，並無生命危險，僅有幾處擦、挫傷。汐止分局長徐俊生也於第一時間，前往醫院探視同仁關心傷勢。

警方事後對該名越南籍移工進行酒測，其酒測值為0.15毫克，另也在身上搜出吸食器等違禁物品，全案將朝妨害公務、公共危險及毒品危害防制條例等罪偵辦。

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