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    桃園中壢環東市場惡火 目擊者：聽到爆炸聲

    桃園中壢環中東路環東市場摸黑狂燒1個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園中壢環中東路環東市場摸黑狂燒1個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    2025/08/03 23:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區環中東路上的環東市場（黃昏市場），今天（3日）晚間9點45分發生火警。民眾報案表示，黃昏市場內突然聽到爆炸聲，隨後火舌從地上1層鐵皮結構建築物竄出，消防局第二大隊華勛分隊獲報到場立即佈水線搶救，火勢於10點25分控制、10點53分撲滅，幸無人員受困受傷。由於環東市場營業時間到晚上6點陸續打烊，大約晚上8點就沒有人，至於詳細起火原因後續有待警、消釐清。

    據消防局表示，今晚9點45分獲報位於環中東路的環東市場有火警發生，第一時間就派遣消防人員53名，消防車18輛、救護車1輛前往灌救，到達現場初步了解無人員受困受傷，立即佈水線灌救，火勢於晚上10點53分撲滅後進行火場清理，至於詳細燃燒面積，還有起火原因有待警、消進一步釐清。

    桃園中壢環中東路環東市場摸黑狂燒1個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園中壢環中東路環東市場摸黑狂燒1個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園中壢環中東路環東市場摸黑狂燒1個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園中壢環中東路環東市場摸黑狂燒1個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園中壢環中東路環東市場摸黑狂燒1個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園中壢環中東路環東市場摸黑狂燒1個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園中壢環中東路環東市場摸黑狂燒1個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園中壢環中東路環東市場摸黑狂燒1個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

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