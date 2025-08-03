詐欺車手徒弟「青出於藍」 監控手師父被重判

法院以陳建華招募蔡牧樺當車手，蔡牧樺向黃姓被害人詐得1431萬元鉅款等理由，判處陳男3年3月徒刑，圖為警方抓車手，與本案無關。（記者張瑞楨翻攝）

2025/08/03 23:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台南市男子陳建華當車手被抓，僅羈押1個月就交保，不到2週又再犯，成功取款280萬元後，他招募19歲男子蔡牧樺當車手，自己則晉升「監控手」，沒想到蔡牧樺「青出於藍」，首次出手就詐得1431萬元，還南北流竄四處詐財。法院以蔡男坑騙被害人鉅款，陳男是始作俑者，對社會治安危害嚴重等理由，依加重詐欺罪重判陳男3年3月徒刑，併科10萬元罰金。

高中畢業、現年21歲的陳男，2023年11月20日假冒投資公司專員，於台南市向洪姓婦人取款100萬元時被捕羈押（判刑6月，緩刑2年確定），但僅押1個多月，去年（2024年）1月11日就交保，不到兩週，1月24日他到台中市向黃姓男子取款280萬元，並招募19歲男子蔡牧樺加入詐團，陳男則晉升為「監控手」。

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陳男可能沒想到，蔡男的詐欺績效更優於自己，蔡男接手行騙黃姓被害人，2月23日首次出馬就詐得1431萬元（尚未判刑），之後宛如脫韁野馬流竄犯案，3月5日到苗栗縣取款300萬元被抓（判刑7月確定）。但他很快獲釋，同月31日於雲林縣取款100萬元第二次被抓，卻只有羈押1個月，5月1日即交保。

蔡男交保後也晉升為「監控手」，不到一週，5月7日於台南市，監控旗下車手取款100萬元被捕（判刑1年8月確定），之後持續羈押至今，聲請交保都駁回。他熬不住「蹲苦窯」，供出上級是陳建華，警方去年11月拘捕陳男後羈押。

台中地院強調，陳建華第一次羈押，交保不到2週就再犯，詐財280萬元還招募蔡牧樺當車手，蔡牧樺更詐得同一位被害人1431萬元，依加重詐欺罪重判陳男3年3月，併科罰金10萬元；陳男上訴二審聲明減刑，被高等法院台中分院駁回，可上訴三審。

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