拿京華城案與「政府補助大支」相比 陳佩琪喊：有疑慮應羈押禁見

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪再提京華城案，要求檢察官查明大支的補助規定合不合法，有疑慮的雙方是否都該羈押、禁止通訊接見才對。（資料照）

2025/08/03 20:19

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立委王鴻薇指控，饒舌歌手大支的公司拿了政府千萬補助，點名證交所「奉旨給飯」，怒酸「合法的飯不要嗎？」文總澄清並非事實，都是依規定辦理。民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今晚（3日）提及京華城案，並質疑大支的補助規定合不合法，應請檢察官查明，在還沒釐清前，有疑慮的雙方是否都該羈押、禁止通訊接見才對。

王鴻薇今天指出，歌手大支有支影片「交易制度饒舌歌曲『零股交易』及幕後訪問」，獲證交所補助300萬元，上架7個月累計流量僅267人次。她還指，證交所是接到總統擔任會長的中華文化總會去函要求補助，項目為「自由捐贈」，換言之，大支就是蔡英文前總統和賴清德總統點名可以拿「合法的飯」，證交所「奉旨給飯」，賴總統應該向社會「好好交代」。

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陳佩琪質疑，到底補助大支的「規定」合不合法， 請檢察官查明一下好嗎，不要說不知道，以京華城案來說，柯文哲是醫師市長，柯也承認他沒都更和都計專業，完全尊重專業都委會的決定，而京華城是按照「都市計畫法第24條」通過的， 且台北市的公務員都說京華城是合法的，但檢察官和法官都展現對都更、都計的「專業」，說這是非法的，然後羈押一個尊重專業、沒介入的市長一年不放。

「在這裡我想請教，文總說的一切合法， 是合哪一條法？」陳佩琪痛批，合不合法應該是檢察官和法官大人說的算啊，他們在都更、都計都這麼專業了，這種簡單的補助規則和法條更不用說了，在還沒釐清前，有疑慮的雙方是否都該羈押、禁止通訊接見才對。

陳佩琪說，順便提醒檢察官，不要忘記另一半也要抓來訊問到半夜才對喔，京華城案，八字都還沒一撇，就多人被關快要一年了，這位大支是實際已經獲利千萬、且獲利數年了，請司法展現一下最喜歡說得「公平、公正」好嗎？

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