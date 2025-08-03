駭客入侵用女患者裸照勒索！元和雅整形診所第一時間已報警

駭客入侵元和雅整形診所系統，以裸照外流威脅勒索。（擷取自元和雅官網）

2025/08/03 20:21

〔記者許麗娟／高雄報導〕知名整形診所元和雅傳出遭駭客入侵監視系統，以外流裸照為由向診所勒索高額封口費，元和雅表示，第一時間已報警處理， 警方也已逮到1名涉案男子，查扣相關設備及硬碟，案件已由檢警偵辦中。但對於有診所曠診醫師在個人社群媒體揭露此事，強調無法認同。

據了解，此事發生在今年5月，疑似有駭客入侵元和雅診所高雄分院的監視系統，截取多名女性患者在醫師看診、評估手術範圍時袒胸露乳的影像，向診所勒索巨額的封口費，近日一名曾在元和雅任職的整形醫師在社群平台上發文揭露此事。

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對此，元和雅表示，全案第一時間已經報警，並有嫌犯就逮。針對「曠診醫師」刻意揭露診所曾遭不明人士要脅一事，對該醫師的發文動機感到匪夷所思，無法認同。

元和雅指出，診所係依「醫療機構醫療隱私維護規範」第2點規定，在診間設置設備用以保障病患權益，並於事前以書面告知病患，且在診間張貼公告，過程合法業經病患同意。至於遭駭客入侵的影像，均係醫師為病患做檢查時之正常醫療行為，被不明人士拿來做為要脅使用，目前已由高雄檢察署檢察官立案偵辦，也有嫌犯被捕，診所基於保護病患隱私立場，除了全力配合檢警偵辦，也已委請資安專家協助檢討維護。

1男子涉案 確定收押

高雄警方獲報後組成專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，目前逮獲1名男子涉有重嫌，並查扣相關拷貝影像，警訽後依恐嚇取財罪嫌移送高雄地檢署，檢方已向法院聲請羈押獲准。

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