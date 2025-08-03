桃園4高中生遭浪捲2失蹤 陸海空搜救24小時仍未尋獲

海巡署今天天亮起動員大批人力搜尋被浪捲走的2名高中生。（海巡署提供）

2025/08/03 19:15

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市4男1女均為16歲的高中生昨（2）日傍晚在大園區竹圍漁港南堤海邊遊玩，4名男高中生下水突遭大浪席捲，其中2人被海流帶到礁石區幸運獲救，鄭姓、林姓2名高中生被浪捲到外海失蹤，家屬焦急不已；海巡署第三巡防區指揮部會同桃園市消防局從前天傍晚起至今天傍晚持續進行陸海空搜救，仍未尋獲2人蹤跡。

桃園市政府消防局昨天下午5點25分接獲報案指有民眾被浪捲走，甚至有2人漂到外海，119勤務指揮中心立即通知竹圍、山腳消防分隊等單位派員趕往救援，也通報海巡署第3巡防區指揮部。

請繼續往下閱讀...

消防局指出，4男1女5名高中生前天下午到竹圍漁港南堤戲水，女生沒下水，4名男生都下水，傍晚卻遇上大浪全被捲走，鄭姓、林姓學生疑漂到外海失蹤，林姓與潘姓學生被海流帶到礁石區後，由2名外籍移工協助救起。

昨入夜後風浪增大，消防局2艘橡皮艇暫時停止搜尋，改採岸際搜尋；外海由海巡署派遣艦隊分署第2、第12海巡隊巡防艇，協調空偵機自松山機場起飛增援，另動員沙灘車、熱顯像車投入搜救行動。

失蹤的2名高中生至今天上午仍未尋獲，桃市消防局與海巡署第3巡防區指揮部今天清晨天亮後持續派員加強搜尋，消防局並加派人力於岸邊擴大搜尋範圍；海巡署今天在岸上動員21車47人、海上動員八艘船艇42人，並協調2架次偵搜直升機10名空勤人員投入搜尋，歷經一整日搜救，至晚間6點仍未尋獲2名失蹤學生蹤影，搜救行動仍持續中；在岸邊守候的家屬焦急不已，期盼黃金72小時內能有一絲生還機會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法